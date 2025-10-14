La clave que explica el difícil acceso a la vivienda en Sagunt

Apenas 1.177 inmuebles residenciales más que hace una década. Esa es una de las principales claves que explica el cada vez más complicado acceso a la vivienda en Sagunt .

Son datos de la dirección general del Catastro, que tenía registradas a 31 de diciembre de 2014 un total de 39.279 casas y 10 años después, últimas estadísticas publicadas por el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, son 40.456. Como referencia, la población empadronada en Sagunt ha pasado en ese tiempo de las 65.003 a las 71.377 personas, según el Instituto Nacional de Estadística.

Como punto intermedio y más alejado del estallido de la burbuja inmobiliaria, los inmuebles residenciales en Sagunt a finales de 2019 eran 39.669, es decir, en los últimos cinco ejercicios se han construido un promedio ligeramente superior a las 157 al año.

Más de 4.000 casas

Para poner en valor estos números, basta decir que justo en la década previa a la crisis del ladrillo, entre 2000 y 2009, en Sagunt se construyeron más de 4.000 viviendas, a un ritmo por encima de las 405 anuales, según fuentes oficiales.

Viviendas de nueva construcción en el Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Otra variable que ofrece este trabajo anual se refiere al valor catastral de las unidades residenciales, sobre el que se aplica el tipo de gravamen para determinar el impuesto de bienes inmuebles (IBI).

En 2015, esta tasación fiscal del conjunto del parque de viviendas de Sagunt rondaba los 2.841 millones de euros, lo que representaba un promedio de 72.324 euros por inmueble residencial, que en 2020 caía hasta los 66.154 euros, con un total de 2.624 millones, y que en 2025 repunta ligeramente hasta los 2.685 millones de euros, que supone una media de 66.365 euros, según siempre los datos que maneja el Catastro.

Parcelas sin edificar

Este informe también hace hincapié en el suelo vacante o por edificar, que ofrece algunos registros muy curiosos para Sagunt. Y es que en 2020 había 2.714 inmuebles de este tipo, siempre en referencia al terreno urbano, mientras que en la actualidad han subido hasta los 2.811.

La superficie que ocupan estas parcelas ha pasado de los casi 7 kilómetros cuadrados de hace un lustro a los 9,6 kilómetros cuadrados en la actualidad, por lo que el tamaño medio de estos inmuebles ha pasado de los 2.734 metros cuadrados a los algo más de 3.700 metros cuadrados.

Valor catastral del suelo vacante

Un último detalle de este suelo vacante es que su valor catastral era de casi 456 millones de euros en 2020 y ahora cae hasta los 435 millones, de tal forma que la media por parcela ha pasado a ser de 154.585 euros en 2025 desde los 168.010 euros de 2020, siempre según los datos oficiales.