Comandante: «En Sagunto tenemos a los mejores investigadores de la Guardia Civil»

Los resultados obtenidos por la Compañía de la Guardia Civil de Sagunt durante el último año en la lucha contra el crimen organizado, el tráfico de drogas, el fraude y la protección medioambiental fueron destacados este domingo durante la celebración de la Patrona del cuerpo, la Virgen del Pilar.

El comandante Gabriel Luque no dudó en desgranar las principales operaciones realizadas durante este acto celebrado en Canet d’en Berenguer donde fueron condecorados 7 guardias como reconocimiento a sus años de servicio. «Tenemos a los mejores investigadores de la Guardia Civil», llegó a decir con orgullo tras abrir el acto recordando a las víctimas de la dana.

Entre las actuaciones que nombró figuran varias operaciones desarrolladas por las unidades de investigación de la Compañía, que han permitido desarticular redes criminales dedicadas al robo y estafas tecnológicas incluso a nivel internacional. Entre ellas, la operación Hermes, que permitió la detención de varios empleados de una empresa de reparto que robaban productos tecnológicos de alta gama, falsificando documentos y manipulando sistemas GPS.

Así celebró la Guardia Civil su día en Morvedre / Levante-EMV

También citó al equipo Roca, que desarticuló una organización dedicada al robo de cobre en toda España, con 22 detenidos y 7.300 kilos de material sustraído valorado en más de tres millones de euros, en el marco de la Operación Kuroma, dirigida por el Juzgado nº 1 de Sagunt.

Recordó que el Grupo de Investigación de Sagunt llevó a cabo la Operación Alkire, con 6 detenidos por robos en áreas de servicio de la AP-7 y la recuperación de artículos de lujo por valor de 200.000 euros y que, en otra actuación conjunta con la Policía Nacional, la Operación Racderau, se desmanteló un punto de venta de drogas en Sagunt con 22 detenidos, 14 registros domiciliarios y la incautación de armas, dinero, vehículos de alta gama y sustancias estupefacientes.

También aludió a que, desde Tavernes, la Operación Canmoney permitió descubrir una red internacional de estafas por internet y blanqueo de capitales a través de criptomonedas, con 84 implicados y 35 millones de euros investigados, en colaboración con autoridades de Colombia e Interpol.

Otro de los servicios destacados fue el realizado en Massamagrell, donde la Operación Mucelar se saldó con 11 detenidos y el desmantelamiento de cuatro puntos de venta de droga, además de la incautación de cocaína, hachís, armas y vehículos robados.

Otras unidades

A eso le sumó el trabajo de otras unidades, pues la patrulla de reserva de compañía tramitó 197 denuncias por infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley 4/2015), 143 aprehensiones de sustancias estupefacientes —casi 2,5 kilos incautados—, así como 36 detenciones; el PAFIF intervino más de 4.000 productos falsificados en un comercio de Manises; el Departamento Fiscal realizó 1.200 inspecciones aduaneras; el área de Intervención de Armas gestionó 13.000 armas y 7.000 licencias; y el Seprona recuperó 40 animales en peligro de extinción, sancionando más de 200 infracciones medioambientales.

El acto tuvo lugar en el auditorio de Canet y reunió tanto al alcalde, Pere Antoni Chordà, como a la jueza decana Ruth Monzó y la directora general de Comercio de la Generalitat, Maribel Sáez, entre los muchos asistentes.