Unas 200 personas se concentran en Morvedre por Palestina

Unas 200 personas han secundado en el Port de Sagunt una concentración por Palestina convocados por la Coordinadora del Camp de Morvedre como parte de la huelga estatal de este 15 de octubre.

Aunque había estudiantes y trabajadores que han seguido el paro de 11:00 a 13:00 horas, tras la concentración muchos se han ido a València para participar allí en los actos previstos.

La protesta se ha producido ante la Tenencia de Alcaldía de Port de Sagunt y desde el balcón se ha leído un manifiesto en árabe, valenciano y castellano.

En él, han justificado el paro como una manera de "no mirar hacia otro lado, porque el silencio y la inacción son cómplices". También han asegurado que "el régimen colonial de Israel no comete este genocidio, esta ocupación militar, este apartheid en solitario. Lo hace con el apoyo, la financiación y la diplomacia de estados y empresas. Lo hace con la complicidad internacional de gobiernos, bancos, universidades y medios que sostienen un régimen de ocupación militar, apartheid, genocidio y colonialismo contra el pueblo palestino".

"Por eso, hay que pararlo todo por Palestina e instamos todas las organizaciones sociales, políticas y sindicales a trabajar en esa dirección. La presión popular está consiguiendo avances históricos —como cierres de oficinas gubernamentales a Israel o la limitación del comercio de armas— pero todavía queda mucha complicidad para desmantelar", han afirmado.

Exigencias

Por último, han exigido "un embargo integral y retroactivo de armas al Estado de Israel, ruptura de relaciones económicas, académicas, diplomáticas, deportivas, culturales o institucionales, apoyo firme a las demandas judiciales contra Israel, fin del bloqueo a Gaza y sanciones a las empresas que comercian con Israel".

En la concentración han participado tanto el portavoz municipal de EU-Unides Podem, Roberto Rovira, como la concejala de Compromís Maria Josep Soriano.