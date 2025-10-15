El comisionado: "Los 500 millones para el Corredor Cantábrico-Mediterráneo están en marcha"

La historia, el desarrollo, las potencialidades y el impacto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo fueron solo algunos de los aspectos sobre los que giró el congreso organizado en Sagunt por la Asociación Empresarial del Camp de Morvedre (Asecam). Antes de la mesa redonda sobre operadores ferroviarios y el cierre institucional, tres ponencias abordaron la esencia de una infraestructura que aúna "innovación, competitividad industrial, eficiencia energética y movilidad sostenible", según destacó la presidenta de la patronal comarcal, Cristina Plumed.

Cristina Plumed durante su intervención. / Daniel Tortajada

Después de señalar que también "favorece el reparto de riqueza", la anfitriona dio paso al comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira, quien hizo un repaso de los principales hitos de la línea ferroviaria de cerca de 315 kilómetros entre Zaragoza y Sagunt pasando por Teruel desde sus primeros pasos como una infraestructura pionera en 1895 hasta la finalización de las obras de adecuación, repartidas en una docena de contratos con un presupuesto de 500 millones de euros, de los que 242,5 millones ya están ejecutados al cierre del primer semestre de este año, según destacó.

Obras acabadas, en ejecución o en redacción

Sobre este desarrollo del plan director, el geógrafo valenciano reivindicó que todas las actuaciones previstas estaban acabadas (la mejora de la plataforma y la señalización; el aumento de la carga por eje; los nuevos apartaderos para trenes de 750 metros y la renovación tanto de traviesas como de carriles), en ejecución (la adaptación de túneles y pasos superiores; el bloqueo automático de la vía única para el aumento de la capacidad o la electrificación de la línea entre Zaragoza y Teruel) o en redacción del proyecto (la electrificación entre Teruel y Sagunt y la supresión del paso a nivel de Jérica).

Además, Boira reconoció la "complejidad" de adaptar una infraestructura ideada a finales del siglo XIX a las necesidades del siglo XXI. Entre los puntos singulares de esta tarea señaló los 19 túneles, los 45 pasos superiores, los tres puentes, los tres pasos superiores, las nueve estaciones de viajeros y las otras nueve con ampliación de vías, los 29 desvíos sustituidos o los más de 500 kilómetros de cables de señalización, energía y fibra óptica.

Red transeuropea

El comisionado también destacó el hito que permitió el reimpulso de esta infraestructura con su inclusión en la red prioritaria transeuropea de transportes, así como el reconocimiento de Sagunt como nodo básico en la red europea. Como prueba del "futuro esperanzador" de este corredor, Boira destacó el salto evidente que suponen los cinco tráficos semanales que acogía esta línea en 2017 hasta los 50 que la representante de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) apuntó que se realizan en la actualidad, con los sectores de la automoción, el agroalimentario y el siderúrgico como los dominantes.

La presidenta de Asecam, junto a ponentes y autoridades. / Daniel Tortajada

Precisamente, la entidad portuaria protagonizó la segunda ponencia, en la que Teresa García trasladó el mensaje de la presidenta Mar Chao. "El puerto de Sagunto como hub de la movilidad sostenible y la eficiencia energética, el ferrocarril y la descarbonización son prioritarios para nosotros. Nuestra misión el prestar servicio a las empresas y los corredores, con un mínimo de fiabilidad y seguridad, son esenciales para hacerlo", señaló.

Plataforma multimodal

Para cerrar esta primera parte del congreso, la directora de la oficina técnica de Espais Econòmics Empresarials (EEE), Teresa Ventura, ofreció algunas claves de la plataforma multimodal que se construye con un presupuesto de 98,4 millones de euros a la sombra de la gigafactoría de Volkswagen en Parc Sagunt II. Con la previsión de que la primera fase entre en funcionamiento en el verano de 2027, la técnica reconoció las ventajas competitivas que ofrece esta infraestructura a las empresas del entorno.

Autoridades

Asecam volvió a dar muestras de su capacidad de convocatoria al reunir no solo a las principales empresas de territorio, con el presidente de la confederación valenciana, Salvador Navarro, a la cabeza, sino a representantes instituciones como los alcaldes de Sagunt, Darío Moreno, y Teruel, Emma Buj, los máximos mandatarios de las mancomunidades de la Baronia, Salva Costa, y les Valls, Consol Duran, el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, o altos representantes tanto de la Generalitat, como la directora general de Comercio, Maribel Sáez, como de la corporación municipal.