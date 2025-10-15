La Copa del Rey brinda una revancha al Fertiberia

El BM Caserío de Ciudad Real será el rival del Fertiberia BM Puerto en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Así lo determinó el sorteo celebrado este martes, que emparejó a los rojiblancos con un rival de la liga Nexus Energía Asobal, después de que la temporada pasada fueran apeados de la competición sin la posibilidad de medirse a un rival de la máxima categoría. Lo que garantiza este hecho es que el partido se disputará en el pabellón polideportivo del Port de Sagunt. Será el 5 de noviembre en un horario todavía por determinar.

Una acción de la presente temporada. / Fertiberia BM Puerto

Frente a un rival que ha sumado cuatro puntos en las cinco primeras jornadas de Asobal, el equipo de Toni Malla tendrá a su alcance una revancha, después de que los ciudadrealeños les apearan el pasado año del ascenso a la máxima categoría en las semifinales disputadas en el Quijote Arena. En los dos enfrentamientos de temporada regular, las victorias fueron locales en ambos casos por la mínima.

Derrota liguera

Pero antes de pensar en la siempre ilusionante Copa del Rey, el Fertiberia tiene mucho trabajo por delante en la competición liguera, después de que la quinta jornada se saldara con una contundente derrota en la cancha del líder, el Agustinos de Alicante (27-21), que aleja a los porteños de la cabeza y les relega al pelotón de equipos con seis puntos después de cinco jornadas.

Buena muestra de la versión que mostró el equipo porteño es que su entrenador, Toni Malla, empezaba la valoración del partido pidiendo perdón a la afición tanto desplazada al pabellón del colegio San Agustín como a las personas que siguieron la retransmisión por streaming.

Despropósito en Alicante

"Ha sido un despropósito", reconocía antes de asumir la responsabilidad por los errores. El catalán añadía que "un equipo campeón como el nuestro no puede verse superado por el ambiente y la mayor intensidad del rival. Nos ha pasado un camión por encima y debemos aprovechar estas derrotas duras para crecer". Malla insistía en que "ha sido el peor partido de la temporada y la pena es que llega después del gran rendimiento que ofrecimos ante el Anaitasuna", también a domicilio.

Próximo partido

La primera oportunidad para demostrar que se puede sacar algún provecho a este encuentro será el sábado, cuando los rojiblancos reciban a partir de las 18.30 horas al Cisne BM Colegio los Sauces, otro de los seis equipos que ha saldado este primer tramo de la competición en División de Honor Plata con tres victorias y dos derrotas.