Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuenta atrás para la reforma de las zonas de tumbas hundidas en Sagunt

El ayuntamiento prevé licitar antes de 2026 la rehabilitación tras cuatro años de gestiones en los que ha logrado localizar a algunos familiares afectados de las zonas más antiguas

Tumbas hundidas en el cementerio del Port de Sagunt.

Tumbas hundidas en el cementerio del Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Los planes del Ayuntamiento de Sagunt para las zonas con antiguas tumbas hundidas en los dos cementerios municipales pasan por sacar a concurso las obras en este 2025, tras cuatro años de gestiones desde que se detectó la inestabilidad del terreno y se decidió vallarlas para impedir el paso, pero contactando antes con los familiares.

Como explica a preguntas de Levante-EMV el edil de Cementerios, Javier Timón, «hemos logrado comunicarnos con varios familiares de las personas enterradas en esas tumbas, a través de las campañas informativas que hemos ido realizando para lograr identificar a cuantas más familias mejor porque, a la par de la licitación, les iremos informando de la actuación que se va a realizar y dando la posibilidad de que tomen alguna decisión al respecto».

La solución que se baraja, como informó este diario, es retirar todas las lápidas y cruces para luego pasar a consolidar y nivelar el terreno, plantar césped artificial y colocar bien hitos o cruces que incluyan el nombre de los allí enterrados.n

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents