Desmontan una vía ilegal de descenso por rapel en una cima de alto valor ecológico

El afán por practicar rapel en plena naturaleza y con impresionantes vistas llevó a unos desaprensivos a instalar sin autorización una vía de descenso en una zona de alto valor ecológico de la Sierra Calderona que, además, habían llegado a promocionar en internet en páginas de barranquismo y senderismo.

Agentes medioambientales de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio localizaron esta instalación en lo alto de la montaña del Picaio de Sagunt , un lugar cercano a Puçol que ofrece inmejorables vistas sobre el mar y el golfo de Valencia. Estaba compuesta por varias cadenas y chapas de acero clavadas a las paredes con anclajes tipo parabolt para facilitar el descenso en varios rápeles consecutivos.

Los agentes medioambientales del Grupo de Trabajos en Altura se desplazaron a la zona con el material necesario para proceder al desmontaje de la instalación, precintando posteriormente el acceso al primer rapel, como han confirmado desde la Conselleria a Levante-EMV.

Imagen del desmontaje en plena zona de alto valor ecológico. / Levante-EMV

En una de las plataformas de internet donde había sido promocionada, la ruta había sido visualizada por 7.330 usuarios y descargada en 146 ocasiones desde junio de 2023, convirtiéndola en un reclamo que incrementaba la afluencia a una zona de alto valor ecológico, con vegetación protegida.

De hecho, el lugar acoge una microrreserva de flora que alberga una especie protegida (Crassula campestris) y otras endémicas, entre ellas tres catalogadas como raras: Biscutella carolipauana, Dianthus multiaffinis e Iberis ciliata subsp. vinetorum. Además, forma parte del Parque Natural de la Sierra Calderona, donde está totalmente prohibida la instalación de vías de escalada o infraestructuras similares sin autorización, salvo en la zona habilitada a este fin en las denominadas 'Penyes de Guaita'.

El Picaio y su cima de piedra rodeno es el objetivo de numerosos senderistas que ascienden a su cima por la vertiente noroeste mediante un itinerario asequible, con desniveles que oscilan entre 200 y 400 metros sobre una pista forestal ancha.