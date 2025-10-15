Nueva distinción a Faura por sus zonas verdes

Faura ha vuelto a ser distinguida con dos Flors d'Honor en la edición de este año del certamen Viles en Flor, que premia las trayectorias y actuaciones de los municipios de la Comunitat Valenciana en materia de zonas verdes, educación ambiental y gestión sostenible de los espacios urbanos.

Con esta distinción, el consistorio reafirma su apuesta decidida para impulsar una política ambiental coherente y activa. En palabras de la alcaldesa, Consol Duran: “queremos continuar escalando posiciones, para que el nombre de Faura sea también sinónimo de naturaleza, de protección del medio ambiente y de espacios verdes que mejoran la calidad de vida de la gente”.

El certamen, impulsado por la fundación ASFPLANT, cuenta con la participación de más de medio centenar de municipios de la Comunitat Valenciana en cada edición, entre los que se encuentran, por ejemplo, Gandia y Castelló. Así, Faura, que participa desde 2019, se posiciona en una red de municipios comprometidos con la sostenibilidad y la calidad ambiental por contar con una superficie de 23.666 m² de zona verde, con una ratio de 6,6 m² por habitante.

Aunque la obtención de dos Flors d'Honor es un motivo de orgullo, el Ayuntamiento de Faura no se conforma. Duran ha recalcado que la participación en este certamen es una motivación más para continuar desarrollando nuevas iniciativas medioambientales. “El reto es conseguir la tercera Flor de Honor y, con ese objetivo, continuaremos trabajando de forma constante y meticulosa en mejoras medioambientales en todos los espacios del pueblo”. “La intención es consolidar Faura como un municipio de referencia en ecología urbana”, ha apuntado.

Ampliación de las zonas verdes

Para potenciar las zonas verdes, el Ayuntamiento de Faura ha ampliado recientemente su extensión con la creación de un corredor verde urbano en la ronda Quémalo. Una actuación financiada dentro del Pla de Inversiones 2022/2023 de la Diputación de València, con un presupuesto total de 11.999,99 euros, que, según apunta la alcaldesa, “es una declaración de intenciones sobre el modelo de pueblo que queremos: más sostenible, con más espacios verdes y con una mejor calidad urbana para la ciudadanía”.

Además, dentro del mismo Plan de Inversiones, se ha llevado a cabo la remodelación de la zona ajardinada de la plaza Lope de Vega, de 44 m². Duran ha explicado que con esta intervención “no solo estamos ganando arbolado y mejorando la calidad ambiental del municipio, sino que también estamos cuidando los espacios donde la gente se reúne, conversación y comparte el día a día”.

Diversas iniciativas

La apuesta de Faura por su patrimonio natural ha quedado patente a lo largo del tiempo con las diversas iniciativas llevadas a cabo en espacios como La Rodana, con el Passeig de Les Dones o el Camí de l’Estima. Además, fue uno de los primeros municipios de la Comunitat Valenciana en desarrollar un Plan Director del Arbolado, una herramienta básica para guiar las decisiones de planificación, mantenimiento y aumento del verde urbano.