Nuevas reacciones ante los dos grandes proyectos puerto-ciudad pendientes en Sagunt

Compromís per Sagunt ha hecho una lectura negativa de la información facilitada por la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, respecto al estado de dos viejos proyectos prometidos a la ciudad: La apertura del muelle norte a la ciudadanía y la recuperación del tramo marítimo del Pantalán.

El grupo municipal lamenta que “haya anunciado que se trabaja con la alcaldía al preparar un nuevo convenio con el ayuntamiento, cuando esta entidad dependiente del Gobierno central no ha finalizado las obligaciones del marco legal actual, como por ejemplo abrir el muelle norte a la ciudadanía o la recuperación del Pantalán marítimo”, argumenta su portavoz, Maria Josep Picó.

Tras la ausencia de cualquier plazo para llevar a cabo esas inversiones, Compromís considera un hecho “muy grave que la APV se reúna con los portavoces de los grupos políticos del ayuntamiento sin un cronograma de acciones y unos compromisos presupuestarios claros a fin de finalizar con las infraestructuras pactadas con el consistorio saguntino”, en palabras de Picó. “Chao se ha mostrado dialogante, aun así, ha esgrimido inconvenientes diversos para finalizar con obras emblemáticas para la ciudad, las cuales esperamos desde hace décadas”, añade la portavoz.

Desde Compromís también lamentan que "el alcalde se conforme con las promesas de Chao, a pesar de los incumplimientos inaceptables, y justifique las políticas de su partido en Sagunt, cuando van en detrimento de los intereses de la ciudad”.

“Hemos perdido la cuenta de los convenios firmados con la APV sin cumplir. La ciudadanía de Sagunto no puede esperar ni un minuto más a tener ejecutada la parte marítima del Pantalán, abierto el muelle norte a la ciudad, puestos en valor los restos arqueológicos del Grau Vell y protegida la marjal dels Moros, tal y como queda reflejado en el actual convenio”, continúa Picó.

Suelos contaminados

Respecto al retraso en la apertura del muelle norte, afirman que la presidenta de la APV ha comentado que el muelle norte no se puede abrir porque la actividad actual se tiene que trasladar al muelle centro 2. Y en esta zona, "la empresa adjudicataria para la redacción del proyecto ha detectado suelos contaminados, un hecho que va a paralizar el acondicionamiento. De hecho, Chao no ha podido aclarar quién tendrá que hacer frente al gasto de descontaminar estos terrenos", afirman.

Pantalán

“El tramo del Pantalán marítimo también está paralizado porque hay dos informes que impiden esta obra. Un informe de compatibilidad con la estrategia marina, del Ministerio de Transición Ecológica, y otro de Puertos del Estado. En consecuencia, la presidenta de la APV ha anunciado que licitará la elaboración de un informe técnico-jurídico, por un presupuesto de unos 50.000 euros, para analizar las posibilidades y alternativas de esta obra”, explica Picó.

“La sensación que nos queda después de la reunión mantenida hoy entre los portavoces de los grupos políticos y la presidenta de la APV, Mar Chao, es de desolación. De nuevo, recibimos largas y promesas por parte de la Autoridad Portuaria sin especificar plazos concretos. Desde Compromís vamos a pedir los informes pertinentes que justifiquen el retraso en la reubicación de la actividad de Porlesa al muelle 2 y exigimos el cumplimiento del actual convenio, un contrato firmado entre dos administraciones donde una, el ayuntamiento, ha demostrado su compromiso y responsabilidad en la hora de hacerlo cumplir”, concluye Maria Josep Picó.