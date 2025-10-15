El 'puente romano' de Sagunt lleva un año a la espera de su puesta en valor

El ‘puente romano’ de Sagunt lleva más de un año a la espera de su puesta en valor, después de que el pleno aprobara recuperarlo y protegerlo a principios de 2024 a propuesta del PP.

El grupo municipal popular ha alertado de esta cuestión, después de unos días de intensas lluvias, y denuncian que «el equipo de gobierno socialista no ha movido ni un dedo» para hacer esto realidad, si bien desde este último se ha asegurado a Levante-EMV estar trabajando desde el departamento de Patrimonio en una dirección: Contratar un estudio de los restos que permita datarlos y confirmar si efectivamente son romanos como sostuvieron los cronistas Antonio Chabret y Santiago Bru i Vidal o más bien son medievales, como sostienen otros autores.

El portavoz, Ximo Catalá, destaca la importancia de estos vestigios. «Este puente representa un testimonio único de la historia de nuestra ciudad. Sus restos —ubicados en el cauce del río Palancia, frente a la calle del Remei— apenas conservan el estribo izquierdo, dos pilastras de opus caementicium y vestigios de los arcos, todos ellos en estado de abandono y deterioro progresivo», afirma.

«A pesar de que podrían ser los únicos restos de un puente romano en todo el territorio valenciano, ni se han protegido frente a las inclemencias meteorológicas, ni se ha iniciado estudio alguno. La ciudadanía lo desconoce, el turismo lo ignora y el patrimonio sigue desvaneciéndose sin que el gobierno local actúe», asegura.

Restos del 'puente romano' en Sagunt. / Daniel Tortajada

«No entendemos cómo, después de un año, el gobierno municipal no ha hecho absolutamente nada. Es indignante que se aprueben iniciativas para proteger nuestro patrimonio y luego queden olvidadas en un cajón», denuncia el portavoz del Partido Popular.

Catalán extiende sus críticas a otros aspectos del patrimonio: «El PSOE de Sagunto demuestra una y otra vez que no cree en nuestro patrimonio ni en el turismo como motor económico. Lo vemos con el abandono de este puente, con la falta de mantenimiento en el Castillo o con la nula promoción de nuestros monumentos. Tienen una ciudad con historia milenaria y no saben qué hacer con ella».

Futuras riadas

El PP pide que se «cumpla con lo aprobado y se impulse con urgencia el compromiso de proteger los restos del puente romano frente a futuras riadas». «Sagunto no puede seguir dando la espalda a su historia. Desde el Partido Popular seguiremos defendiendo que nuestro patrimonio se conserve y se convierta en una verdadera oportunidad para el turismo y el desarrollo de la ciudad. Pero para eso se necesita voluntad política, algo de lo que carece el actual equipo de gobierno», concluye el portavoz.

Aún así, desde el gobierno local insisten en su voluntad de poner en valor estos restos y resaltan que el estudio que permitirá datarlos es solo el paso previo a una futura intervención.