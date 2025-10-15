Sagunt ya ejerce como nodo básico de la red transeuropea de transportes

"La cooperación es sinónimo de progreso". Ese puede ser un buen resumen de los avances en la transformación del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, más concretamente la línea ferroviaria entre Zaragoza y Sagunt, en una infraestructura de primer nivel para hacer realidad la condición de la capital del Camp de Morvedre como nodo básico de la red transeuropea de transportes, tal y como fue reconocida en 2024.

Así se evidenció en el congreso organizado por Asecam, la patronal comarcal, que en su clausura aunó las voces del ámbito municipal, en la figura del alcalde, Darío Moreno, la administración autonómica, representada por el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, y el mundo empresarial, con palabras del presidente saliente de la confederación valenciana, Salvador Navarro.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, charla con su homóloga en Teruel, Emma Buj. / Daniel Tortajada

Este último, que fue uno de los grandes protagonistas de la jornada con constantes referencias a su labor durante los últimos años, subrayó que el corredor ferroviario debe concebirse "no solo como una infraestructura de conexión territorial, sino como un eje estratégico al servicio de la economía productiva".

Fiable, competitivo y previsible

Hizo referencia expresa a sectores como el cerámico, la automoción, el agroalimentario, la química o la logística avanzada, que "requieren un sistema de transporte fiable, competitivo y previsible en costes, capaz de responder a las exigencias de unas empresas exportadoras que dependen de plazos ajustados y que no pueden asumir retrasos ni sobrecostes".

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana también puso el acento en que, más allá de la necesaria infraestructura, "el éxito del corredor dependerá de su gestión", traducida en "una intermodalidad real, una gobernanza moderna y una oferta de servicios competitiva, con frecuencias suficientes, precios adecuados y conexiones fluidas con puertos y plataformas logísticas". Y para este fin coincidió en que "la experiencia europea nos enseña que debe existir una coordinación efectiva entre administraciones, operadores y empresas".

Competitividad

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, que no quiso perderse ninguna ponencia ni la mesa redonda del congreso, enfatizó que el Corredor Cantábrico-Mediterráneo "no es un proyecto partidista, porque todos estamos de acuerdo en su necesidad. La logística es una parte imprescindible para la competitividad de nuestra industria y por eso Asecam acierta en mantener la reivindicación de que esta infraestructura, clave para nuestra ciudad, siga cumpliendo plazos y sea una realidad".

El cierre lo puso Martínez Mus, quien recordó la "necesidad estratégica" de este proyecto, "no solo para la Comunitat Valenciana, sino para toda España", al "conectar territorios, empresas y oportunidades". El conseller reclamó que, "el enorme potencial" de esta infraestructura para "transformar el modelo logístico e industrial, acercando las cadenas de valor al corazón de Europea, no puede seguir siendo un sueño".

Puerta logística del Mediterráneo

Reivindicó también que "la Generalitat cumple con su parte", con el ejemplo de los más de 98 millones invertidos en la plataforma intermodal de Parc Sagunt II, un proyecto "tangible, estratégico y transformador, que se erige como la gran puerta logística del Mediterráneo, capaz de gestionar -en una segunda fase- hasta 4.500 TEU y de conectar el transporte ferroviario, marítimo y por carretera".

Entre sus funciones, según señaló el conseller, destaca que "llevará las baterías que se fabriquen en la gigafactoría de Power Co a toda Europa de manera sostenible" y, con una visión más amplia, "consolidará a la Comunitat Valenciana como hub logístico y energético del sur de Europa", en referencia a esa plataforma, que se extenderá sobre unos 680.000 metros cuadrados y cuyas obras avanzan a buen ritmo con la previsión de entrar en funcionamiento en junio de 2027.

Reclamaciones al Gobierno

Martínez Mus también reafirmó el compromiso del Consell de "reclamar las inversiones necesarias y cumplir con nuestra parte", apartado en el que pidió al Gobierno "acelerar actuaciones clave como el túnel pasante y la doble plataforma Albuixech-Castellón, así como las obras de la terminal intermodal Fuente San Luis o el tercer hilo Albuixech-Valencia-Castellón.

El conseller insistió en que "invertir en infraestructuras es apostar por la cohesión, el empleo y el futuro. Sagunto representa el modelo que queremos para la Comunitat Valenciana: un territorio industrial y logístico de referencia, con visión europea, espíritu sostenible y capacidad para conectar el mar Mediterráneo con el Cantábrico y el talento con la oportunidad".