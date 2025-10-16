El Ayuntamiento de Sagunt supera la barrera de los 100 millones de euros

Los presupuestos para 2026 del Ayuntamiento de Sagunt superarán los 105 millones de euros. La propuesta crece un 5 % respecto al año anterior, "con el objetivo de fortalecer los servicios públicos y seguir promocionando la ciudad", según explica el concejal de Hacienda, Toni Iborra, en declaraciones al gabinete de comunicación municipal.

El concejal de Hacienda, Toni Iborra. / Ayuntamiento de Sagunt

"Presentamos un primer borrador que pone el acento en mejorar la calidad de vida de las vecinas y los vecinos", añade el edil, quien destaca el esfuerzo por "optimizar los recursos públicos y hacer un gasto eficiente, mientras se mantiene una carga fiscal baja a la ciudadanía".

Sube el gasto de personal

Los capítulos de gastos e ingresos se incrementan en 5,5 millones de euros respecto a las cuentas todavía en vigor. En concreto, las obligaciones derivadas del personal ascienden a 40,6 millones de euros, un 2 %, como consecuencia de la nueva relación de puestos de trabajo (RPT).

Igualmente relevante, destacan desde el gobierno local, es el capítulo de inversiones, que roza los 13,2 millones de euros. Esta cifra crece un 7 % respecto a los anteriores presupuestos y la mayor parte se corresponde con el Pla de Barris (5,2 millones de euros). Asimismo, 650.000 euros se destinarán a la adecuación de las vías públicas, 700.000 euros se gastarán en la renovación y adquisición de mobiliario urbano, 200.000 euros serán para la mejora de la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas o 180.000 euros servirán para el mantenimiento de caminos rurales.

Inversiones

Desde el Ayuntamiento de Sagunt desgranan estas inversiones destacando también los 100.000 euros para la construcción del edificio polifuncional de la plaza Sant Cristòfol; los 350.000 euros para el centro de educación permanente de adultos del núcleo histórico; los 100.000 euros para las obras del Casino; los 500.000 euros para el inicio de la segunda fase de la rehabilitación de la Gerencia; los 80.000 euros para los mercados municipales; el millón de euros para la renovación de los contenedores; los 500.000 euros en los proyectos elegidos a través de los presupuestos participativos; los 136.000 euros para el futuro Museo Industrial o los 44.000 euros para la adecuación del Horno Alto. Estas dos últimas se harán efectivas a través de una subvención a la Fundación de Patrimonio Industrial y Memoria Obrera del Port de Sagunt.

Audiencia pública

Fuentes municipales añaden que, "con tal de garantizar la máxima transparencia y participación" en la elaboración de las cuentas para 2026, el ayuntamiento ha convocado para el próximo martes sendas audiencias públicas, a las 18 horas en el Centro Cultural Mario Monreal y a las 19 horas en el Centro Cívico del Antiguo Sanatorio.