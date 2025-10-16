Soy usuaria de metro, autobús, cercanías, tren, coche y moto. A finales de septiembre se celebró la semana de la movilidad; en junio, el día del Medio Ambiente y el de la bici; en mayo, el de sin tabaco... Cada uno es libre de apuntarse al que más le guste.

Yo los celebro todos. Pero en mi cabeza está el día del bache, el de la bici o patinete que campa a sus anchas; el del coche que se salta el paso de cebra, el que se “tira” a la rotonda; el día que me paso media hora esperando el cercanías, el tren o celebro el día del atasco.

¿Quizá hace falta un día para celebrar la responsabilidad, la educación y los “dos dedos de frente”?

Agujero y grietas en una calle de Canet. / Levante-EMV

Creo que también es necesaria (obligatoria), sobre todo, inversión económica para mejorar las infraestructuras.

Resido por las urbanizaciones de la playa de Canet d’en Berenguer desde hace tres años. Circulo por sus calles a pie, en coche y motocicleta. No he probado el autobús, porque, entre otras cosas, hasta este verano dicho servicio era casi era inexistente. Y oigo que en Sagunto van como “ganado” a Valencia.

Desde el primer día, en mis trayectos en coche, y sobre todo el moto, he sufrido los numerosos baches y grietas que “alfombran” la calle Guillém de Castro, y Cañas y Barro. A riesgo de que me llamen exagerada, lo defino así: cien baches por metro. ¿En tres años no han podido pavimentar?

Grietas en una calle de la playa de Canet. / Levante-EMV

En fin: también hay buenas noticias: el “Metrominuto del Puerto”, dos nuevas conexiones a la playa de Canet tras dos años de espera (pero sin rastro de una mejor solución: puente entre Sagunto y Canet), y el próximo año quizá el autobús vuelva a ser gratuito el día sin coches. ¡Planazo!