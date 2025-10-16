Demandan "más transparencia" a la APV en los proyectos clave en Sagunt

El presidente de la asociación vecinal La Forja del Port de Sagunt , Ricardo Fernández, ha lamentado que tanto la restauración del pantalán en su tramo marítimo y la integración del puerto con la ciudad vayan a retrasarse tras años de espera en la ciudad, como confirmó hace unos días la presidenta de la Autoridad Portuaria de València(APV), Mar Chao, en una reunión con el alcalde, Darío Moreno, y los portavoces de los grupos municipales.

"¡Ya nos temíamos que tuvieran que actualizar el proyecto del Pantalán y eso demorara más las obras!", decía a Levante-EMV, tras conocerse que la APV va a tener que licitar un estudio técnico y jurídico para adecuar el documento inicial a las exigencias del Ministerio.

Fernández también censura que "en ningún momento" se dieran en la reunión "ni plazos ni fechas" para acometer estos proyectos que la Autoridad Portuaria se comprometió hace tiempo a realizar. "Es una tomadura de pelo a toda la ciudadanía", opina, considerando que "lo más grave es el retraso en la rehabilitación marítima del pantalán" y recalcando que la apertura del muelle norte "ya debería haberse convertido en un espacio comercial y de ocio desde 2022".

Aún así, asegura entender que esa última operación sea más compleja al implicar el traslado de una empresa a la dársena 2 y, por tanto, que se quiera garantizar el mantenimiento de esos puestos de trabajo.

Reunión

En cualquier caso, Fernández ya ha pedido una reunión con la presidenta de la APV con tal de recabar información de primera mano sobre los motivos de los retrasos pues considera que "es necesaria más transparencia de cara a la ciudadanía en estas dos obras que son muy importantes y que ya deberían haberse hecho".