Llega a Sagunt la VII Pasarela solidaria de La Palmera

La Asociación cultural Falla La Palmera de Sagunt celebra este sábado, 18 de octubre, la VII Pasarela Solidaria. Una cita, con la que la comisión muestra su apoyo al comercio local y de barrio, como lleva haciéndolo en las anteriores ediciones. De ahí que la recaudación del evento irá destinada al sector.

La cita, que está prevista a las 20 horas en la calle Hort d’Ais, convertirá este espacio frente al casal fallero en un escaparate de moda, con el que se dará a conocer las novedades de la temporada otoño-invierno.

La pasarela cuenta con la participación de varios comercios de la localidad, tanto de Sagunt como del Port de Sagunt como son Terminal, Coses Rosi, Jucamar, Babilonia, Veintinueve y Tigrilla, cuyos y cuyas modelos desfilarán por la alfombra roja ataviados de ropa y complementos de las nuevas colecciones de moda.

Un momento del desfile del año pasado. / Carmen Guillén

Participación

Además de los propios miembros de la comisión, la pasarela está abierta al colectivo de falleros y falleras del Camp de Morvedre, por lo que este año, de nuevo, contaremos con personas desfilando de otras fallas y de vecinos y vecinas de la comarca.

El evento tendrá alguna que otra sorpresa como la actuación del Club Gimnasia Sagunto, cuyas gimnastas serán las encargadas de amenizar la pasarela solidaria.

El acto supone la antesala a la semana cultural de la AC Falla La Palmera, “Açò va de cine”, que arrancará el 23 de octubre con su inauguración, a las 21 horas.