Identifican a un conductor fugado de un accidente con un herido grave en Sagunt

El equipo de investigación de Siniestros Viales del subsector de Tráfico de la Guardia Civil de València ha identificado a un conductor de 29 años que causó, presuntamente, dos accidentes en la N-340 a la altura de Sagunt, uno de ellos saldado con un herido grave, abandonando el lugar del siniestro sin identificarse ni facilitar auxilio a la víctima.

Guardia Civil de Tráfico. / GUARDIA CIVIL

Según informan desde la Benemérita, los hechos se produjeron un domingo. La primera colisión frontolateral, cuando el joven invadió el sentido contrario de circulación, no provocó heridos. En su huida de este accidente, su vehículo volvió chocar contra otro turismo que circulaba de forma correcta, "resultando herido de gravedad su conductor", que tuvo que ser evacuado al Hospital la Fe de València para tratar las lesiones que presentaba, según explican desde la Guardia Civil.

Investigación

Con el objetivo de esclarecer las circunstancias de ambos accidentes y localizar al conductor del vehículo fugado, el equipo de Siniestros Viales se hizo cargo de las indagaciones, que culminaron un par de días después con la identificación del joven fugado, procediendo a su investigación por la supuesta comisión de sendos delitos de lesiones por imprudencia grave y abandono del lugar del accidente.

Posibles penas de cárcel

Desde el instituto armado añaden que estos hechos están contemplados en los artículos 152 y 382bis del Código Penal, que prevén penas mínimas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 18 meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años por las lesiones, así como una pena de prisión de seis meses a cuatro años y la misma privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por la imprudencia.

Diligencias

Las diligencias instruidas serán entregadas en el juzgado de guardia de Sagunt.