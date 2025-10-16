La inclusión toma protagonismo en la XIII "Noche en vela" de Sagunt

La Plaza Mayor de Sagunt se transformará este viernes, 17 de octubre, en un mágico escenario para la celebración de la XIII edición de la "Noche en Vela"-“Desfile de moda en la Calle”, que organiza la asociación de comerciantes Ciudad de Sagunto, un evento del pequeño comercio único que promete "encender la creatividad y el espíritu comunitario de nuestra ciudad", explicaban desde la organización

El espectáculo arrancará a partir de las 20:30 horas, en el que miles de velas iluminarán la pasarela, creando un ambiente encantador para el desfile. Un inicio "apoteósico", ya que el pistoletazo de salida lo dará un gran show, que desde la organización no han querido desvelar para que sea toda una sorpresa.

Niños desfilando en la Noche en Vela. / Daniel Tortajada

Novedades

Una cita llena de novedades y entre la más destacada está el cariz inclusivo que adopta la Noche en vela, ya que por primera vez desfilarán personas con diversidad funcional de distintos centros ocupacionales y colegios de la localidad, en una pasarela donde los comercios locales se unirán para "un desfile de moda espectacular, donde las últimas tendencias se mezclarán con la esencia de Sagunto. Este evento no solo es una oportunidad para que los negocios locales muestren sus productos, sino también para que los asistentes disfruten de una velada inolvidable en compañía de amigos y familiares", añadían

Lola Torrente, en nombre de la asociación de comerciantes Ciudad de Sagunto, "os invita a todos los saguntinos y visitantes a unirse a en esta celebración del comercio local y de moda. “Ven a disfrutar de una noche llena de sorpresas, buen comercio local y, por supuesto, ¡mucha luz!”