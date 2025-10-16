Reconocimiento el trabajo en favor del comercio local de Sagunt

La Federación de asociaciones de comerciantes de Sagunt (FACOSA) celebrará este jueves 16 de octubre la 4ª edición de su Gala de Premios, un evento que reconoce a las empresas, organizaciones, instituciones y personas destacadas que han contribuido al fomento del consumo en el pequeño comercio de la capital de Morvedre y al fortalecimiento del tejido comercial local.

La ceremonia de entrega, que se realizará en el salón de plenos del Centro cívico de Port de Sagunt a las 20 horas, se divide en varios bloques, según la categoría del premio. El primero de ellos es un reconocimiento a las empresas y entidades que utilizan la Tarjeta Navidad creamos red, es decir aquellas que "regalan comercio local", explican desde Facosa. Como son AGC Flat Ibérica, Masevalt, Esthetic laser, Horno la Victoria, Interfax, Morbyter Gaxoprix, Mundotour, Open space, Semamcoin y Vilamar Clínica dental.

El segundo de los bloques lo constituyen aquellos centros educativos que usa la tarjeta "Juntos educamos" para premiar en concursos, certámenes y actividades formativas. Premios que han recaído este año en el CIPFP la Laboral y en el CIPFP Eduardo Merello.

La delegada de Levante-EMV en el Camp de Morvedre galardonada en una edición anterior. / Daniel Tortajada

El tercer bloque de premiados es para entidades que regalan en sus eventos Comercio local. Este año el galardón ha sido para la Federación Junta Fallera de Sagunt y para Viu les falles.

Premios especiales

Por último, Facosa otorgará otro reconocimiento a la Policía Local de Sagunt, sección de tráfico, por su "apoyo y colaboración en los eventos del comercio local"; a la Unió Gremial, "por defender los derechos de los comerciantes, por dignificar el pequeño comercio y por dar voz a quienes hacen ciudad desde sus negocios", a Caixa Popular, por "su compromiso con el comercio local a través de la firma de convenios y apoyo financiero para los comercios asociados con Facosa

El premio "Altavoz del comercio local" ha sido este año para Onda Cero, y el de "Compromiso con la difusión del comercio local" para el Periódico de aquí, galardón que recogió Levante-EMV hace dos años. Por último, la asociación AMUHCANMA, será otra de las entidades reconocidas, por la presencia del comercio local en todas sus campañas.