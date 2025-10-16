El riesgo alto de incendio en una urbanización de Gilet lleva a actuar
La gran cantidad de pino adulto sin tratar suponía un peligro para los residentes de la zona
El riesgo alto de propagación de incendios en los alrededores de la urbanización Clot del Oliver, en la zona de afección de la Sierra Calderona, ha llevado a Gilet a abrir nuevas fajas perimetrales que frenen el avance de un posible fuego. Una actuación en el interfaz-urbano forestal, "más que necesaria", declaraba el alcalde, Salva Cosa, dada la proximidad de las viviendas a la masa de pinos y matorral, que eran un verdadero "polvorín" para el fuego y los residentes en la zona.
La intervención, que ya ha finalizado, cuenta con un presupuesto de 11.800 euros, y una superficie de actuación de 26.000 metros cuadrados.
Pinos adultos
El problema, según el proyecto técnico, residía en la cantidad de pinos adultos que no habían sido tratados en años, lo que había generado un crecimiento tanto en horizontal como en vertical a lo que se sumaba una buena mas de matorral, lo que supone una gran continuidad de combustible ante un posible incendio forestal, recoge el documento.
Por eso, la actuación, que ha consistido en trabajos selvícolas de limpieza y tala, se ha centrado tanto en estrato arbustivo como en el arbóreo.
En el primero de ellos, la acción se ha dirigido sobre las especies más inflamables y combustibles, respetando aquellas especies protegidas, además de la eliminación del matorral.
En cuanto al arbóreo, se ha limpiado y actuado para que la fracción de cabida cubierta no pueda superar el 40% del total. Además, también se han tenido en cuenta los cultivos abandonados, de los que se ha hecho un "gradeo para evitar la continuidad del combustible".
Madera
Por último, de la tala controlada, la madera aprovechable se apilará en la zona para el uso de leña por parte de los vecinos, y en caso de no necesitarla será eliminada por un gestor autorizado.
