23 novelas en Canet para incentivar las visitas a la biblioteca y la fomentar la lectura

El superventas Dan Brown y su última novela El último secreto serán los encargados de inaugurar la iniciativa “Un día, un libro”, que llevará a cabo la Biblioteca Municipal de Canet d’en Berenguer. La primera de las obra estará disponible este viernes 20 de octubre, la iniciativa se prolongará hasta el jueves 20 de noviembre, y funcionará de lunes a viernes. En total, serán 23 las novelas incluidas en la iniciativa, y serán anunciadas, a primera hora de la mañana, en las redes sociales.

“Es un campaña con la que pretendemos animar a la gente a acercarse a la biblioteca. Normalmente, el proceso por el que se van añadiendo nuevas obras a los fondos municipales es bastante desconocido y, de hecho, no se puede decir que siga un procedimiento concreto: la gente va a ver qué libros hay y escoge el que más le gusta”, explica Pere Antoni, alcalde de Canet d’en Berenguer.

Referencia cultural

“Lo que queremos es potenciar el papel de la biblioteca como referencia cultural de Canet, por eso cada día anunciaremos una nueva obra disponible en las redes sociales. La idea es que los caneteros y las caneteras estén pendientes, aunque sea por curiosidad, de qué títulos se van añadiendo”.

Así, durante cuatro semanas, habrá todo tipo de propuestas y para todos los lectores. “Hay de autores y de autoras, drama y comedia, novela negra e histórica, autores consagrados y nuevos talentos, nacionales y extranjeros, grandes editoriales y de nicho, best sellers y obras de culto, literatura juvenil y para mayores y, por supuesto, habrá cómics”, añade el alcalde. Aunque el criterio que se ha seguido para la selección ha sido únicamente el de la calidad, la lista incluye más autoras que autores.

Coste cero

El coste de la campaña “Un día, un libro” será de cero euros ya que todos los libros forman parte de una donación. La selección incluye algunos de los premios literarios más importantes de España fallados en los últimos meses, ya que los libros que forman parte de la selección son -salvo alguna excepción- obras que se han publicado entre septiembre y octubre, e incluso, en la última semana, habrá algunas que hayan llegado a las librerías en noviembre.

Para saber qué nuevo libro se incorpora a la iniciativa, los caneteros y las caneteras tendrán que estar pendientes de las redes sociales del ayuntamiento y la biblioteca. Cada día, a primera hora de la mañana, publicarán una foto de la portada y una breve sinópsis del libro del día. La elección de Brown para inaugurar la campaña no se debe tanto a la calidad literaria de la obra como al interés que despierta entre los lectores y lectoras.