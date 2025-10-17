La escritora Anna Moner abre un intenso fin de semana en Quartell

Juegos de estrategia, literatura, humor, deporte y participación ciudadana en una propuesta diversa, plural y dinámica para los jóvenes de Quartell. La Setmana de la Joventut ha arrancado este viernes con una Scape Room en el Molí pensada especialmente para los más jóvenes y para participantes a partir de ocho años.

Una de las sugerencias singulares de esta propuesta ha llegado de la mano de la escritora Anna Moner. La lectura maridada con vermut en forma de relatos de crímenes, asesinatos y sucesos que amenizan una velada particular. Con su propuesta «Literatura, vermut i True Crime» el fomento lector amplía su eco en un municipio que asume el Proyecto «La lectura rent del demà».

Participantes en el 'scape room'. / Levante-EMV

'Els festers 2026' protagonizarán la jornada de este sábado convertida ya en un tradicional encuentro de arranque de las fiestas quartelleras.

En esta ocasión las calderas acogerán más de 200 personas en encuentro que comienza a movilizar las fiestas de julio. La tarde prevé fiesta con el duo Élite y los jóvenes nacidos en el 2002 ofrecerán múltiples posibilidades de diversión a cuantos participen del evento.

«La Setmana de la Joventut es una posibilidad más para que Quartell viva momentos de encuentro, protagonice actos culturales y sobretodo disfrute de cada momento Ante todo pretendemos aunar cultura, humor, fiesta y protagonismo de los jóvenes en unos días especialmente dedicados a ellos. Juegos infantiles, scape room y dinámicas diversas para la mañana del sábado combinan con propuestas para jóvenes que concluyen con la actuación de Cabrafotuda en el auditorio», apunta Pepe Sebastián, concejal de Juventud.

«Hemos organizado este fin de semana con mucha ilusión; esperamos que los vecinos y las vecinas vengan y disfruten del día», añadían ‘els festers’ 2026.