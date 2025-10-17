La Fira regresa a Benavites con fuerza

El bullicio volverá este domingo 19 de octubre a Benavites en su Fira d’Octubre 2025, un evento organizado por el ayuntamiento que volverá a dar protagonismo al comercio, la artesanía y la diversión con actividades para toda la familia que se sucederán durante todo el día.

Bajo el lema ‘Comercio, tradición y producto local', la jornada incluirá talleres de artesanía, paradas con productos locales y paseos en trenecito, así como cetrería, tiro con arco y manualidades ofrecidos por la 'Escola de Caça i Natura' de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana.

Las actividades darán comienzo a las 10:00 horas con la inauguración a cargo de la Unión Musical de Quartell. A las 11:00, 12:00 y 13:00 horas, se realizarán talleres de cocina para todos, y a las 12:00, habrá un taller de baile a cargo del colectivo Hort-Art.

Por la tarde, a las 16:00 horas, se reabrirá la feria con el animado grupo de 'dolçainers i tabalers' de la Vall de Segó, seguido del taller de batucada con Batek STD a las 18:00 horas.