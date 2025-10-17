"Fulles de Tardor" echa raíces en la Vall de Segó
La nueva propuesta de Hort Art se presenta como una nueva oportunidad de conectar el cuerpo y la naturaleza, a través de la danza
Anna Biosca
Energía, vigor, movimiento y reflexión. Esa es la sugerente propuesta cultural que plantea Fulles de Tardor, el último proyecto de Hort Art. La constante investigación de la conciencia corporal crece con este certamen, que ofrece sesiones dedicadas a la conexión entre el cuerpo y la naturaleza, a través de una meditación guiada por el parque de la Rodana que permitirá a los participantes disfrutar del espacio y del propio cuerpo.
El certamen proyecta el aprendizaje y desarrollo de técnicas contemporáneas y danza para todos los públicos, así como un taller de feldenkrais y conciencia del movimiento, además de reflexiones, conferencias y análisis de espectáculos o propuestas de encuentros intergeneracionales, que conforman una oferta programática única para arrancar el otoño en la Vall de Segó.
Conexiones
"Fulles de tardor 2025 pone el foco en las relaciones como gesto creativo. Un deseo de repensar nuestras conexiones, abriendo espacios donde la interdependencia y la alianza sustituyen la lógica de la división y la exclusión", apunta Pere Bodí desde Hort Art. "Conferimos valor a la cooperación como condición primaria de la vida, en contraste con una narrativa individualista. Ahora más que nunca, enfatizamos el valor de la cooperación", añade Alexsandro Guerra.
"Brosses amb Dansa está dedicada a la exposición de la labor continua que desarrollamos en el mundo de la danza y la cultura contemporánea", añaden ambos sobre un encuentro que tendrá lugar este domingo a las 18.30 horas en el Escorxador de Faura. Esta sesión "dará a conocer, desde dentro, las características de nuestro proyecto y de todas sus vertientes y líneas de actuación", añaden Alex Guerra y Pere Bodí.
Danza y gastronomía
El sábado 25 llegará Menjar i ballar juntes, un encuentro de degustación de la mano de la danza. "Bailaremos y saborearemos en uno de los talleres más esperados y participados, ya que se trata de una jornada que conecta con los participantes", explican. El programa cuenta con el impulso del Ayuntamiento de Faura.
Propuesta consolidada
Los seguidores de Hort Art esperan la llegada del otoño para disfrutar de la programación, en la que, un año más, Fulles de Tardor se consolida como una propuesta esencial no solo en la Vall de Segó, sino en el mundo de la danza contemporánea.
Suscríbete para seguir leyendo
- Desalojan la oficina de Correos del Port de Sagunt
- Malestar en Sagunt por el bloqueo de la APV a dos proyectos clave
- Primeras reacciones a los nuevos datos sobre el Pantalán marítimo de Sagunt
- Todo el tejido empresarial de la Comunitat Valenciana se dará cita en Sagunt
- La clave que explica el difícil acceso a la vivienda en Sagunt
- Se eleva a alerta naranja el riesgo de precipitaciones en Sagunt
- Desmontan una vía ilegal de descenso por rapel en una cima de alto valor ecológico
- Dos ofertas temerarias ralentizan la regeneración de las playas del norte