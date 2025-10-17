Gilet saca a la calle las artes escénicas

Gilet da el pistoletazo de salida a una nueva edición del festival "Gilet al carrer", que abrirá sus puertas el próximo sábado 18 de octubre en la plaza Virgen de la Estrella, espacio que acogerá espectáculos y actuaciones de todo tipo y para todos los públicos.

Un festival que celebra su noveno año consecutivo y que se recupera este fin de semana después de que la Dana Alice lo impidiera la semana pasada a causa de la lluvia.

Cartel del festival / LEVANTE-EMV

Programa

La cita abrirá sus puertas a las 17 horas con la instalación de juegos tradicionales y de madera, sobre todo para los más pequeños. Media hora más tarde, será el turno para la música, con una nueva edición de "Músics al carrer" a cargo de Piccola Orquestra de Traüt Espectacles, que volverá a actuar de antesala al espectáculo "Don Bártulos", de producciones Civic -Civiac con el que se cerrará la jornada del sábado

El teatro será otra de las piezas claves de este festival artístico con Vitae de Xa Teatres, a partir de las 18 horas, compañía que repetirá el domingo.

Por lo que respecta al domingo, 19 de octubre, la programación será similar, ya que entran en escena las mismas compañías que el día anterior aunque con espectáculos variados.

Los juegos volverán a inaugurar la jornada, dando paso a la música con Folk i Festa, que realizará diferentes pases a lo largo de la tarde. Tras la animació de carrer volverá el teatro con "Wanted" de Xa Teatres y continuará hasta final del día donde el broche de oro lo pondrá la compañía Maduixa con "Dominare".

Acercar la cultura

La concejala de Cultura, Joana Ureña ha descrito este festival como «una oportunidad de acercar la cultura, como es el teatro y la música, a los más pequeños. Sin olvidar los juegos tradicionales, que queremos recuperar y enseñar para que conozcan que existe otra forma de divertirse mas allá de los dispositivos móviles que tanto acaparan su tiempo».

La regidora ha querido invitar a las familias a disfrutar de esta cita para todos los públicos que «asegura mucha diversión».