El pequeño comercio coge impulso en Sagunt

La Federación entrega sus premios justo antes de una mágica ‘Noche en vela’ en la Plaza Mayor y del desfile de moda de La Palmera

Los premiados, con autoridades y responsables de la Federación.

Anna Biosca

Sagunt

El Centro Cívico del Port de Sagunt acogió ayer la 4ª Gala de Premios de la Federación de asociaciones de comerciantes de Sagunt (FACOSA); un acto realizado justo antes de otros dos eventos donde, tanto hoy como mañana, se pondrá en valor a este sector, la «Noche en Vela» y la Pasarela Solidaria de la falla La Palmera de Sagunt.

Con sus galardones, la Federación reconoció el apoyo recibido por parte de empresas, organizaciones, instituciones y personas que no dudan en participar en sus campañas promocionales e incentivar sus ventas.

Entre los premiados, como adelantó este diario, estuvieron la Policía Local de Sagunt, en reconocimiento a la labor de su sección de tráfico; la Unió Gremial y a Caixa Popular. A esto se sumó una distinción a diversos medios locales, como ya hizo la Federación en 2023 con la edición comarcal de Levante-EMV, así como a la asociación dedicada al acompañamiento de enfermos de cáncer, Amuhcanma.

Responsables de la federación, con el alcalde y otras autoridades.

El alcalde, Darío Moreno, también dirigió unas palabras a los asistentes mientras la directora general de Comercio de la Generalitat y edil popular en Sagunt, Maribel Sáez, fue la encargada de cerrar este acto que también reunió a concejales del PSPV-PSOE y PP.

Noticias relacionadas y más

Hoy, la cita del comercio llegará al casco antiguo de Sagunt pues, a partir de las 20,30 horas, la Plaza Mayor de Sagunt acogerá la XIII edición de la «Noche en Vela»-“Desfile de moda en la Calle”, que organiza la asociación de comerciantes Ciudad de Sagunto.

TEMAS

