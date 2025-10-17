El pequeño comercio coge impulso en Sagunt

El Centro Cívico del Port de Sagunt acogió ayer la 4ª Gala de Premios de la Federación de asociaciones de comerciantes de Sagunt (FACOSA); un acto realizado justo antes de otros dos eventos donde, tanto hoy como mañana, se pondrá en valor a este sector, la «Noche en Vela» y la Pasarela Solidaria de la falla La Palmera de Sagunt.

Con sus galardones, la Federación reconoció el apoyo recibido por parte de empresas, organizaciones, instituciones y personas que no dudan en participar en sus campañas promocionales e incentivar sus ventas.

Entre los premiados, como adelantó este diario, estuvieron la Policía Local de Sagunt, en reconocimiento a la labor de su sección de tráfico; la Unió Gremial y a Caixa Popular. A esto se sumó una distinción a diversos medios locales, como ya hizo la Federación en 2023 con la edición comarcal de Levante-EMV, así como a la asociación dedicada al acompañamiento de enfermos de cáncer, Amuhcanma.

Responsables de la federación, con el alcalde, premiados y otras autoridades. / Daniel Tortajada

El alcalde, Darío Moreno, también dirigió unas palabras a los asistentes mientras la directora general de Comercio de la Generalitat y edil popular en Sagunt, Maribel Sáez, fue la encargada de cerrar este acto que también reunió a concejales del PSPV-PSOE y PP.

Hoy, la cita del comercio llegará al casco antiguo de Sagunt pues, a partir de las 20,30 horas, la Plaza Mayor de Sagunt acogerá la XIII edición de la «Noche en Vela»-“Desfile de moda en la Calle”, que organiza la asociación de comerciantes Ciudad de Sagunto.