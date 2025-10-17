Piden un plan realista de asfaltado para 15 años en Sagunt

El Partido Popular de Sagunt propondrá en la próxima Comisión Informativa de Urbanismo la elaboración de un Plan Integral de Asfaltado y accesibilidad a largo plazo, con el objetivo de poner solución al deterioro generalizado de las calles de nuestra ciudad. Cabe recordar que el ayuntamiento ya cuenta con un plan de asfaltado plurianual que finalizará en 2027.

Los populares subrayan que este debate debe estar por encima de colores políticos y que lo importante es aunar esfuerzos entre todos los grupos para dar una respuesta real y efectiva a un problema que afecta a la seguridad y a la calidad de vida de los vecinos y vecinas, un asunto que los populares llevan poniendo encima de la mesa desde hace mas de un año.

Comisón técnica

Entre los puntos de acuerdo que incluirá la propuesta, el PP planteará la creación de una comisión técnica y política, compuesta por representantes de todos los grupos políticos con representación municipal, técnicos municipales de las áreas de Urbanismo, Obras, Movilidad y Mantenimiento, así como representantes de la empresa Aguas de Sagunto. El objetivo será redactar un plan de actuación con horizonte temporal de quince años, que marque una hoja de ruta clara y estable para la mejora del asfaltado de la ciudad.

La concejala del Partido Popular, Sara Cañada, ha explicado que “no se trata de presentar iniciativas partidistas, sino de trabajar unidos para ofrecer una solución planificada y duradera. Queremos que la ciudad cuente con un plan estable de mantenimiento, con inversiones periódicas y una estrategia clara que permanezca en el tiempo con independencia de quién gobierne”.

En los últimos meses, numerosas quejas vecinales y distintos incidentes han evidenciado el mal estado del firme, los baches, los parcheados mal ejecutados y las aceras en condiciones deficientes, que dificultan el tránsito y suponen un riesgo tanto para conductores como para peatones, especialmente personas con movilidad reducida.

Ante esta situación, el PP plantea la necesidad de contar con un plan realista, estructurado y evaluable, que permita intervenir de manera periódica por zonas, garantizando un mantenimiento eficaz y evitando actuaciones improvisadas o aisladas.

Cañada ha insistido en que este proyecto requiere del máximo consenso político: “Nuestra ciudad debe estar por encima de cualquier color. Lo que planteamos es un compromiso conjunto que permita garantizar calles seguras, accesibles y en buen estado. Invitaremos al resto de formaciones a respaldar esta iniciativa para demostrar a la ciudadanía que, cuando se trata de mejorar nuestra ciudad, sabemos trabajar juntos”.