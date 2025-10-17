Primera gran cita oficial de la temporada para el Gimnasia Morvedre

El Gimnasia Morvedre afronta este sábado su primera gran cita oficial de la temporada, cuando Xàbia acoja la fase autonómica del Campeonato de España base de conjuntos. La entidad porteña estará ampliamente representada, después de los magníficos resultados cosechados en el provincial que tuvo lugar en Quart de Poblet, desde el primer puesto de las prebenjamines hasta el séptimo del benjamín M, pasando por el segundo de las alevines, el tercero de las juveniles o el quinto del benjamín T.

En este mismo escenario y de forma paralela tuvo lugar el Trofeo Nacional, dividido en dos jornadas y saldado también con muchas alegrías para el Gimnasia Morvedre. En nivel federación 2, el conjunto infantil fue primero, el alevín segundo, el juvenil tercero, mientras que los dos equipos sub7 participaron con exhibiciones. En categoría absoluta, las alevines como primeras y las infantiles como segundas se subieron al podio. Esta cita también dio cabida al nivel base, en el que las porteñas con medalla fueron las juveniles (primeras), las alevines (segundas) y las infantiles (segundas).

Individual masculino

Para completar la fiesta de la gimnasia rítmica en Quart de Poblet, también se celebró la Liga Iberdrola Individual Masculina, en la que Jose Cabrera fue segundo en cuerda, tercero en aro y quinto en mazas, Xavi Requena fue quinto y pelota y cinta, mientras que Erik también obtuvo la quinta plaza.

Antes de esta triple cita y en plena preparación para las competiciones oficiales, el Gimnasia Morvedre también brilló en el Trofeo 50º Aniversario del Club Atzar, celebrado en el velódromo Luis Puig.

IMG 20250929 104049 / Gimnasia Morvedre

Los mejores resultados fueron, en nivel absoluto, el primer puesto de las infantiles y de José Cabrera, el segundo de las alevines y el tercero de las séniores, mientras que, en categoría base, el segundo escalón del podio fue tanto para las alevines, que obtuvieron también el premio de la simpatía, como las juveniles. El conjunto infantil fue tercero.

Screenshot 2025 09 29 10 41 31 67 1c337646f29875672b5a61192b9010f9 / Gimnasia Morvedre

Estos resultados permitieron a la entidad porteña recibir el trofeo al mejor club del torneo, un reconocimiento que "nos llena de orgullo y recompensa el trabajo constante de nuestras gimnastas, entrenadoras y familias", apuntan.

Trofeo de Alcúdia

Esta serie de competiciones se abrió en el Trofeo Alcúdia, donde, en nivel federación N2, las juveniles, las infantiles y las alevines coparon el escalón más alto del podio, mientras que, en base, las prebenjamines fueron segundas y las alevines terceras.

Conjuntos primera parte / Gimnasia Morvedre

Estos resultados son reflejo del "gran esfuerzo, constancia y pasión que nuestras gimnastas ponen en cada entrenamiento. Desde el club, queremos felicitar a todas ellas por su entrega y, por supuesto, agradecer también el excelente trabajo de nuestras entrenadoras, pieza clave en estos logros".