Sagunt desencalla la construcción de un edificio multiusos tras duplicar su presupuesto

La construcción del esperado edificio multiusos en la plaza de Sant Cristòfol de Sagunt ha logrado desencallarse tras duplicar el ayuntamiento el presupuesto con el que la impulsó hace tres años. Al fin una empresa se ha mostrado interesada en acabar esos trabajos inacabados desde hace cuatro años y ha logrado adjudicarse el contrato por 807.191,23 euros, apenas 808 menos por los que el consistorio los sacó a concurso hace unos meses.

La firma Civicons Construcciones Públicas S.L. será la encargada de retomar estas obras que se adjudicaron en 2020 y se paralizaron un año después; unos trabajos que luego se intentaron retomar sin éxito con fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) y quedaron desiertos cuando el ayuntamiento los volvió a licitar en 2022 por 400.000 euros, pues entonces la única oferta presentada no se ceñía a los criterios de la convocatoria.

Ahora, afortunadamente, la única empresa que ha optado a hacer realidad este centro sí cumplía las bases marcadas y la previsión es que pueda dar forma al proyecto en un plazo de 12 meses.

Obras inacabadas del edificio multiusos. / Daniel Tortajada

Esto permitirá acabar de dar forma a una construcción inacabada que se llegó a convertir en un foco de problemas para los vecinos de la plaza, al generar suciedad, proliferación de ratas y otros parásitos, como denunciaron en 2022 los afectados, logrando una intervención municipal para adecentar el lugar, tal y como contó entonces Levante-EMV.

Bailes de los mayores

Este edificio fue concebido como un espacio multiusos que pueda acoger actividades culturales y de ocio, especialmente, de personas mayores que llevan tiempo demandando un lugar de esparcimiento, que les sirva de punto de encuentro los fines de semana y les permita hacer bailes.

Para ello, se ha previsto construir en su planta baja una sala amplia, capaz de albergar a un mínimo de cien personas, así como dos despachos y una sala de reuniones.

También se ha proyectado la instalación de una cubierta no transitable en previsión de futuras ampliaciones.