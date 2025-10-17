Sagunt rompe otra barrera económica

Algo más de 105 millones de euros, un 5,4 % por encima de este año. Esa es la previsión que maneja el gobierno de Sagunt para los gastos e ingresos municipales de 2026. Este nuevo récord viene marcado por la estimación de incrementos en las ayudas de otras administraciones, cerca de 2 millones procedentes del Estado, los impuestos directos, principalmente derivados de las plusvalías, y la venta de solares, así como de los desembolsos corrientes en bienes y servicios, cerca de 3 millones como consecuencia de la inflación, el personal, en respuesta a la renovada relación de puestos de trabajo, y las subvenciones, con el objetivo de arropar al tejido social.

Un préstamo de casi 6 millones de euros y unas inversiones en torno a los 13,2 millones completan los grandes números de estas cuentas, que desde hace unos días ya conocen tanto la oposición como el consejo económico y social (CES) y que el próximo martes se presentarán a la ciudadanía en sendas audiencias públicas. Pendientes todavía de otro CES y de la cuarta comisión de Hacienda para dictaminar el expediente, convocada para el miércoles 22, la intención es que el pleno para la previsible aprobación inicial del presupuesto se celebre el lunes 27 de octubre a las 9 horas.

Récord

El concejal de Hacienda de Sagunt, Toni Iborra, explica en declaraciones a Levante-EMV que "se trata de un presupuesto récord, centrado en la prestación de servicios públicos de calidad a la ciudadanía. Son unas cuentas eficientes en el gasto, que ponen énfasis en la promoción, el mantenimiento y la limpieza, con un incremento de 3 millones de euros en la SAG". Así, "atendemos todas las necesidades, mientras se mantiene una carga fiscal baja", añade el socialista.

Audiencia pública de los presupuestos de 2024. / Levante-EMV

Mientras desde el Ayuntamiento de Sagunt se afanaron en detallar algunas partidas de gastos, especialmente las inversiones, también merece la pena hacer un desglose de los ingresos, que suben especialmente por el incremento previsto de 2,4 millones de euros en las plusvalías. Iborra explica que "es una consecuencia del movimiento que se está registrando en el mercado inmobiliario", una tendencia que ya se deja ver en este 2025, cuando en agosto ya se habían recaudado 3,2 millones de euros por este impuesto, cuando el presupuesto para todo el año era de 3 millones.

Crecimiento

El crecimiento económico de Sagunt también se traduce en los cálculos de ingresar 600.000 euros más por el impuesto de actividades económicas o un incremento del 33 % en la recaudación por la tasa de terrazas. En cuanto a las inyecciones procedentes de otras administraciones, ya sean para gasto corriente o inversiones, la subida se limita a las entregas a cuenta del Estado, aunque sí hay un cambio de cromos, al desaparecer cualquier previsión de obra a través del Pla Edificant de la Generalitat, pero surgir una partida de 2,4 millones de fondos europeos.

En el capítulo de gastos, Iborra destaca los incrementos registrados en departamentos como Mercados (60 %), Comercios (30 %) o Deportes (6 %), especialmente en las subvenciones tanto nominativas como por concurrencia competitiva. En este capítulo destacan las subidas para las campañas de promoción al comercio, las federaciones tanto fallera como de las fiestas patronales, que alcanzan los 109.242 euros, o las destinadas a los clubes considerados más representativos, con 107.100 euros para el BM Morvedre y el Fertiberia BM Puerto, 80.325 euros para el Atlético Saguntino y el CD Acero, además de 42.840 euros para el Acuático Morvedre.