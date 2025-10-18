Aigües de Sagunt rescata una tarifa para acelerar en prevención de inundaciones

El último consejo de administración de Aigües de Sagunt dio luz verde al programa de actuaciones, inversiones y financiación (PAIF) para el próximo año, que contempla modestos avances en la prevención contra las inundaciones. Concretamente y sobre unas previsiones de gastos de 6,2 millones, incluidos los 1,5 millones para la última fase de la sustitución masiva de los contadores de agua, en 2026 se esperan ejecutar algo más de 1,8 millones en obras directas o la elaboración de proyectos para limitar los efectos negativos de los episodios de lluvias intensas.

La mayor cuantía, con 800.000 euros, se reserva precisamente para la redacción de la documentación que permitirá desarrollar el plan director de saneamiento, mientras que las otras dos intervenciones se centran en la evacuación de las aguas residuales y pluviales del Macrosector III Fusión (580.000 euros), enclavado en la zona más próxima al río Palància entre los núcleos de Sagunt y el Port, y del sector PNN8 (430.000 euros), situado en la entrada sur del núcleo histórico.

La previsión en 2026 es dedicar 1,8 millones, entre proyectos y obras, a minimizar el impacto de las lluvias

Cabe recordar que a lo largo de este año y del próximo también se están desarrollando actuaciones para la prevención de inundaciones a través del proyecto Digitamed, que está financiado con más de 2 millones de euros de fondos europeos.

Plan de alcantarillado

En cualquier caso, también resulta pertinente señalar que el avance del plan director del alcantarillado planteaba la necesidad de actuar en zonas como la calle Periodista Azzati, con el incremento de la capacidad de los colectores; Almardà, con nuevos desagües y una estación de bombeo de pluviales; la avenida 3 de Abril, con la conexión del colector existente y el incremento del volumen del tanque de tormentas; el polígono Sepes o la avenida Mediterráneo.

Imagen de archivo de una de las zonas inundables en el Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Como referencia sobre el volumen de inversión que requiere este tipo de infraestructuras y sin dejar al margen la necesaria colaboración de organismos tanto estatales como autonómicos en la mejora de la red de prevención contra inundaciones, solo para solucionar los problemas que se generan por las intensas lluvias en la avenida de la playa del Port de Sagunt, las previsiones que se manejan estiman el desembolso requerido por encima de los 28 millones de euros. Este presupuesto permitiría la construcción de un tanque de tormentas con capacidad para 5.000 metros cúbicos y sendas estaciones de bombeo de aguas tanto residuales como pluviales.

Tarifa de inversiones

Con estos montantes se explica otro punto importante al que dio luz verde el último consejo de Aigües de Sagunt, que fue recuperar la tarifa de inversiones que se dejó de aplicar en 2021 y se aprobó recuperar para este 2025, aunque el acuerdo no se llegó a ejecutar. Cuando en 2012 entró en vigor, su cuantía ascendía a 0,962 euros al mes por contador, con la actualización anual del IPC. La recaudación anual aproximada ascendía a 450.000 euros y "su resultado técnico, económico y operativo fue ampliamente satisfactorio", ya que permitió "atender con agilidad y eficiencia muchas inversiones surgidas del día a día conforme a su naturaleza".

Así y a falta de que el pleno del Ayuntamiento de Sagunt refrende esta nueva tarifa, la cuantía propuesta oscila, en función del calibre de los contadores, entre los 1,395, que le correspondería a más del 90 % de los clientes, y los 5,273 euros al mes. De esta forma, Aigües de Sagunt estima unos ingresos medios anuales hasta 2036, que es cuando se agotará el plazo de 25 años de la concesión de la gestión integral del agua, de 833.000 euros, desde los 753.000 euros del primer ejercicio hasta los 918.000 euros del último.

PAIF 2026

Estas cuantías servirán para completar el porcentaje de los ingresos tarifarios que se emplean para las inversiones y que este año, como el próximo, se confía en aumentar "como consecuencia del crecimiento industrial y demográfico", que ya se deja notar durante este 2025. De hecho, el PAIF de 2026 ya tiene en cuenta este incremento para recoger, además de las mencionadas acciones relacionadas directamente con la prevención de inundaciones, otras obras que garanticen la prestación "óptima" del servicio.

Otras obras

Entre los proyectos previstos destacan la tubería de 400 milímetros para el refuerzo del suministro de agua potable (1,2 millones); la primera fase de la renovación de las calles Trinidad, Remei y Ordóñez (600.000 euros); los nuevos suministros y otras incorporaciones al servicio (450.000 euros); la habilitación de la red de pozo de la urbanización Malvasur (203.000 euros); la mejora de la tubería de traída de agua potable al Port de Sagunt (168.000 euros); la sectorización de la red de distribución de agua potable del núcleo urbano (120.000 euros); la segunda fase de la red de hidrantes contra incendios (60.000 euros); la renovación de los ramales de las tuberías de plomo de agua potable (60.000 euros); así como la instalación de caudalímetros en el Marjal dels Moros (45.000 euros).