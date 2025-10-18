Antifraude mantiene abierta la investigación sobre el ascenso en Canet del subdelegado del Gobierno

La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) mantiene abierto el caso que afecta al actual subdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, José Rodríguez, al poner la lupa sobre el proceso de promoción interna que le permitió ascender como funcionario del Ayuntamiento Canet d’en Berenguer, antes de ocupar su actual cargo.

Fuentes de la institución que dirige Eduardo Beut han confirmado este extremo a Levante-EMV, al tiempo en que descartaban facilitar cualquier información sobre el proceso hasta no tenerlo cerrado.

La investigación partió de una denuncia en 2022 de "presuntas irregularidades" en la tramitación realizada para cubrir una plaza de Técnico de Administración General que permitió que Rodríguez lograra dar el salto desde el grupo C1 al subgrupo A1, pues esto último se consideraba "contrario a la normativa vigente según jurisprudencia del Tribunal Supremo dictada en la sentencia número 883/2021 de 21 de junio".

Tras analizar el caso, la Agencia emitió un informe provisional apoyándose en ese mismo argumento, al entender que el proceso de selección "sería contrario a la citada sentencia, al permitir la promoción directa del subgrupo C1 al subgrupo A1" cuando esa jurisprudencia "impide la promoción desde el subgrupo C1 al A1, siendo requisito indispensable su paso previo por el subgrupo A2, con la permanencia en éste el tiempo preceptivo".

Aunque admitió alegaciones por parte del ayuntamiento y del implicado, Antifraude rechazó sus argumentos: Desde que "una única sentencia del Tribunal Supremo no es jurisprudencia" a que había que aplicar la legislación autonómica y, en concreto, la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, que prevé la promoción interna vertical del grupo C1 al A1. Por ello, en su resolución de diciembre de 2022, la AVAF "recomendó" al consistorio que iniciara de oficio la revisión del proceso selectivo y la remisión, en un mes, del expediente que acreditara que se había procedido a hacerlo.

Desde el ayuntamiento se ha reconocido a este diario que esa revisión no la llegó a hacer porque siempre se han ratificado en que todo fue legal, como volvieron a comunicar a Antifraude. De hecho, afirman que le remitieron un informe de los servicios jurídicos, firmado por el despacho de abogados Andersen, en el que insistían en que había aplicado la normativa equivocada.

Caso "idéntico" pero pronunciamiento diferente

El argumento municipal se vio reforzado el 28 de mayo de 2024. Entonces, como explican desde el consistorio, Antifraude se pronunció de forma totalmente distinta sobre un caso "idéntico" al de Canet que afectaba a un funcionario del consistorio de Gandia. En este caso, la Agencia "dictó el archivo de las actuaciones de investigación y, en consecuencia, la finalización del expediente pues, como venía defendiendo Canet, no aplicó la legislación estatal, sino la autonómica, en concreto el artículo 135.2 de la Ley de Función Pública Valenciana", apuntan desde el ayuntamiento.

Esto no pasó desapercibido al Ayuntamiento de Canet y le hizo reaccionar. Así, el pasado agosto remitió una resolución a la AVAF para solicitar la revocación de la recomendación realizada en su día, es decir, que anule su informe negativo sobre la promoción interna del actual subdelegado del Gobierno.

Aunque la Agencia no se ha pronunciado aún, desde el gobierno local se espera que rectifique y esto despeje las dudas sobre un proceso que cuestionó el PPCV tras conocerse que Rodríguez se postulaba como subdelegado y, más recientemente, ha censurado la denominada "Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Delictivas de José Antonio Sancho Sempere".