Crisis de la vivienda: "El Ayuntamiento de Sagunto puede hacer más"

El Ayuntamiento de Sagunt tiene herramientas para facilitar el acceso a la vivienda a los principales damnificados por la escasez de oferta y la escalada de precios tanto de venta como de alquiler. Así lo considera Iniciativa Porteña, cuyo concejal, Manuel González, da la receta para que el consistorio intervenga en el mercado de forma positiva.

Lo primero sería sacar a la venta "todo el patrimonio de suelo municipal que sea susceptible de ser usado" para la construcción de soluciones residenciales. Estos solares, añade González, podrían quedar en manos de cooperativas o en otro tipo de compradores "a quienes se incentive la rebaja en el precio de las viviendas protegidas".

Unos 4,5 millones de euros

El segregacionista añade que los ingresos por la venta de estos terrenos, que cifra en unos 4,5 millones de euros, se deberían utilizar para impulsar, "desde el ayuntamiento, promociones para el alquiler social. Esta propuesta -apostilla González- está abierta a la participación de otras entidades públicas como la Generalitat, que recientemente sacó un plan de ayudas para la construcción de viviendas de alquiler protegido".

Promoción de nueva construcción en el Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Frente a estas opciones y la certeza de que "el Ayuntamiento de Sagunto puede hacer más", el concejal de IP considera "insuficientes" las medidas adoptadas por las administraciones para controlar los precios que dicta el mercado y, "de hecho, vemos como se están disparando, no solo por la falta de oferta, sino por la burbuja que ha generado la llegada de la gigafactoría, que no sabemos en qué punto terminará de estallar". Y es que "parece que nadie se ha parado a pensar hasta donde pueden endeudarse los compradores, qué clase de viviendas pueden pagar y qué clase de ofertas están recibiendo", apunta González.

Lamentable

A este respecto, el segregacionista no esconde su "indignación" por lo que considera la "promoción" que hizo el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, con motivo de una reciente visita a la construcción de un par de bloques de pisos en el Port de Sagunt, el edil de IP considera "lamentable" que el socialista "saque pecho por esta promoción privada, como si fueran a regalar las viviendas".

Por contra y según una consulta por internet, "la más económica cuesta más de 200.000 euros. ¿Cuántas familias o jóvenes que buscan un hogar pueden permitirse pagar esas cantidades?", se pregunta.

Subida del alquiler

González insiste en que "estamos creando un entorno en el que muchísimas personas no pueden acceder a estos precios de compra, porque no tienen recursos para hacerlo". Esta circunstancia provoca que mucha gente "se haya lanzado al alquiler, en muchos casos compartido. Este aumento de demanda y la falta de control público favorece un crecimiento en los precios, que solo este año ha alcanzado el 15 % en nuestro pueblo. Es absolutamente inasumible para un salario medio y ya no digamos para uno bajo", concluye.