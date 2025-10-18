Faura transforma un parque infantil

El Ayuntamiento de Faura ha finalizado la primera fase de la reestructuración integral del parque infantil situado a la ronda Quémalo. Una actuación financiada a través del Plan de Inversiones 2022-2023 de la Diputación de València, con un presupuesto total de 73.526,81 euros. El objetivo es transformar este espacio en una área de juegos unificada, segura y adaptada a la normativa vigente de accesibilidad y zonas infantiles.

El proyecto ha contemplado la sustitución de los elementos de juego deteriorados, la instalación de nuevos juegos inclusivos y un pavimento de caucho continuo con acabado EPDM que garantiza una superficie segura para los niños. También se ha colocado un nuevo cierre perimetral y una entrada única y controlada. Además, se han adaptado los accesos para personas con movilidad reducida.

En una próxima fase de estas actuaciones, que todavía no han finalizado, se creará una zona de sombra con un cenador de 8x3,5 metros y se incorporará mobiliario urbano nuevo como bancos y papeleras, manteniendo el arbolado y la vegetación existente. El nuevo diseño evitará que el parque sea utilizado como zona de paso hacia la calle de la Pelota y el parque de perros, favoreciendo así la seguridad y el uso exclusivo para el juego y el recreo infantil.

Una demanda muy solicitada

Estos trabajos dan respuesta a una de las propuestas más demandadas por los vecinos y vecinas de Faura dentro del proceso de presupuestos participativos impulsado por el Ayuntamiento, que preveía llevarla a cabo cuando dispusiera de crédito suficiente. Ahora ha sido posible hacerla realidad gracias a la subvención recibida de la Diputación de València.

Aun así, el proyecto del parque infantil no se considera todavía completamente finalizado. La intervención prevista es más amplia e incluye el estudio de nuevas zonas de sombra y otras mejoras al entorno, especialmente en la zona exterior de la calle de la Pelota y a la explanada que conecta con el parque de perros. De este modo, el consistorio trabaja para conseguir una transformación integral que aporte un mayor confort y seguridad en todas las familias usuarias.