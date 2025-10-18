De cent en cent
Millores urbanes i festes al Morvedre de 1925
L’investigador Lluís Mesa i Reig repassa els fets que van ser notícia a la comarca fa més de cent anys i van ser recollits en la premsa de l’època, tant a nivell polític, festiu i social
LLUÍS MESA I REIG
Les notícies escolars del Camp de Morvedre van tindre protagonisme en setembre de 1925. El dia primer del mes una esquela anunciava en el Diario de Valencia la defunció del mestre Joaquín Michavila Campos. Havia faltat el 27 d’agost. Tenia 72 anys. Estava jubilat.
També s’esmentava que la colònia escolar de xiquets dels col·legis de València, dirigida per Salvador Peris Penella, va visitar Sagunt el 2 de setembre. Este havia sigut mestre de la ciutat. Ara estava destinat en el Cap i Casal. S’allotjaven a una casa habilitada en els afores d’Albalat dels Tarongers. Era un magatzem de taronges que es va transformar amb llits per a 76 xiquets. Van ser rebuts per José Noguera, l’arxiprest de l’església de Santa Maria. Després, visitaren els monuments de la localitat i foren rebuts pel director de l’escola, el Sr. Andaní. “Como despedida cantaron los ninos de la colónia el Himno Regional”. Durant l’estada a la comarca, també van visitar Quart de les Valls, Gilet, Sant Esperit, Petrés i Barraix.
Entre els partits de futbol s’ha de destacar el jugat pel Saguntino contra l’Athlétic Club de Ruzafa. Va guanyar per 3 gols a 1. El corresponsal de Las Provincias escrivia el 10 de setembre que el jugador saguntí Galarza va estar “inconmesurable”.
Les millores urbanes en la capital comarcal van ser destacades. Las Provincias deia el 13 de setembre que l’arquitecte municipal Ángel Romaní estava dirigint la restauració del vell edifici de Caixa Sagunt. A més, s’estava negociant amb el ministeri que s’arreglara la carretera de Sagunt al Port. El mateix periòdic anunciava el 18 de setembre un nou horari de l’Escorxador i també que les instal·lacions es volien renovar.
Cal comentar que hi havia alguns problemes urbans, com la falta de llum en els carrers. L’Ajuntament va decidir multar l’empresa que la subministrava, si no il·luminava.
Bous i concerts
Entre els espectables va destacar la lídia de 4 jònecs de la ramaderia de Domeq, torejats per Tomás Jiménez i Ismael Escrich. El primer, segon el corresponsal, va estar tota la vesprada admirable. Es van celebrar els últims concerts que l’Ajuntament organitzava en la Glorieta amb la Lira Saguntina. Estava dirigida per Antonio Palanca Masia. El corresponsal de Las Provincias demanava que s’interpretara l’himne a Romeu compost pel director que “debido a su excessiva modestia, el maestro se resiste a ejecutar si no es a petición del público”. En el cine es projectà “La Dolores”.
La comarca va rebre amb alegria el nomenament del nou alcalde de Torres Torres Pascual Bolinches Meliá, sobretot des de Sagunt. Es veia com una persona de prestigi que podia acabar amb els regs abusius.
També fou lloable que el veí de Quart de les Valls Vicente Rosario Gaspar trobara en el tren de Sagunt a les Valls una cartera amb 50 pessetes i un dècim de loteria d’un veí de Puçol que es deia Badenes. La tornà a l’estació d’aquell poble.
Festa
La festa més destacada va ocórrer a Estivella. Les fadrines festejaren la Mare de Déu dels Dolors el 23 de setembre. Les clavariesses eren Julia Mancho Blasco i María Cervelló Tortonda. La primera era filla de Vicente Mancho, un dels principals contribuents. La missa es va oficiar a les 10.00 hores per part del doctor Francisco Pérez Edo, estiuejant de la localitat. La càtedra l’ocupa el rector José Llorens. En l’orquestra, dirigida per Constantino Arnau, destacaren el tenor José María Soriano, el baix Francisco Ramón i els contralts Matias Sampedro i Blas Vilanova. A la vesprada, es va fer la processó acompanyada per la banda municipal. Estava composta per 50 músics. A la nit, va oferir una serenata. El director era Constantino Arnau. Van interpreta “Lohenqrin” i “la batalla de los Castillejos”.
En setembre es va beneir la bandera del Somaten. Però, eixa i unes altres notícies formaran part del pròxim “De cent en cent”.
