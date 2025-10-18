Quartell enseña primeros auxilios a sus escolares y vecinos

El programa del Ayuntamiento de Quartell que pretende prevenir en salud, 'Enllà de la Consulta', arranca con fuerza la edición 2025-26 y lo hace desde la base. Ampliar la educación de los escolares del colegio público Santa Anna en primeros auxilios ha sido la iniciativa del equipo de gobierno de Quartell para avanzar y afianzar la salud comunitaria.

«Desde el programa ‘Enllà de la Consulta’ creemos en la educación sanitaria como herramienta de progreso. Vivimos mejor si nuestra salud está bien; es por eso que nuestro proyecto arraiga en la educación», afirma Pepe Sebastián, concejal de sanidad e impulsor del programa.

Esta iniciativa impulsada en 2023 ahora arraiga en los más pequeños gracias a un equipo de profesionales sanitarios que les han enseñado a identificar situaciones de emergencia, así como activar el teléfono 112, ser capaces de poner la posición lateral de seguridad e incluso hacer la Reanimación Cardiopulmonar básica.

Alumnado practicando la reanimación. / Levante-EMV

«Trabajar en colaboración de los docentes del Ceip Santa Anna ha sido un placer. Hemos conseguido que los más pequeños aprendan a gestionar situaciones que pueden encontrar en su vida cotidiana y a las que podrán hacer frente. Desde infantil hasta sexto se han acercado a la gestión de las emergencias», dice el edil.

Adaptaciones por edades

Los más pequeños han jugado y aprendido con canciones y juegos de movilidad la identificación del 112, pero también han trabajado la posición lateral de seguridad para incluso poder colocar un adulto. Los más mayores han sido capaces de interactuar en forma de taller ante una situación de emergencia y experimentado la importancia de una reanimación cardiopulmonar (RCP) gracias al equipo de sanitarios de Quartell que ha trabajado para desarrollar este proyecto.

Aún así, toda la ciudadanía pudo disfrutar de la primera sesión en forma de taller en que los participantes pudieron practicar técnicas de reanimación cardiopulmonar y utilizar el desfibrilador.