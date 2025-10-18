Recaudan 22.000 € en Sagunt para investigar el cáncer de mama

La asociación Amuhcanma ha hecho entrega de 22.000 euros en favor de la investigación contra el cáncer de mama. Una recaudación fruto de la labor que realizan durante todo el año y que presentaron en su II Concierto Solidario, que este año se desarrolló ayer viernes en el Port de Sagunt, bajo el lema, "Por mi, por ti, por ell@s”.

Desde la entidad, que trabaja para que el cáncer de mama sea una etapa más en la vida, se destacó que “cada año es más gente la que se apunta a las carreras”. “En esta ocasión llegamos a las 2.206 inscripciones, una cifra que es un reto y vamos recibiendo premios, cada día nos reconocen más y sin duda, cada día la gente es más solidaria”, en declaraciones de Mari Galdran Gilabert, tesorera de esta asociación.

Beneficiarias

Los portavoces de este grupo explican que “se hace este acto para entregar las donaciones a las distintas instituciones como es Fisabio e Incliva que cada año se recoge el dinero que hacemos en la carrera solidaria y de los poquitos actos que tenemos del exterior”. “En esta ocasión vamos a hacer una donación de 22.000 euros, que serán 11.000 para cada una de estas entidades”.

El Instituto de Investigación Sanitaria Incliva y la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana realizan labor social a través de la investigación para mejorar la salud pública, la divulgación científica y la colaboración en proyectos innovadores. Ambas fundaciones trabajan conjuntamente en iniciativas como proyectos europeos para la prevención del cáncer de mama y actividades de divulgación para el público general.

Amuhcanma

Amuhcanma cuenta en la actualidad con unas trescientas socias y socios, una cifra que esperan ampliar en el futuro con acciones de visibilización como esta. La cuota anual es de 20 euros al año y con esta cantidad, además de financiar a otras instituciones “ofrecemos atención presencial y personalizada a pacientes de cáncer de mama, así como nuestro apoyo y ayuda tanto a pacientes como a familiares”. En su espacio web invitan a “participar en nuestro taller de costura semanal donde confeccionamos los Corazones Solidarios Terapéuticos que entregamos gratuitamente a pacientes que lo necesiten”.