Un congreso nacional proyectará Sagunt como referente en Archivos Históricos Industriales

Sagunt se convertirá a principios de noviembre en el epicentro del debate y la reflexión a nivel nacional sobre el patrimonio documental de la industrialización al acoger el I Congrés d’Arxius Històrics Industrials.

La iniciativa, organizada ha sido organizada de forma conjunta por el Centre d’Estudis del Camp de Morvedre (CECM) y la Asociación de Patrimonio Industrial de Puerto de Sagunto (APIPS), con un objetivo: Reunir a expertos, académicos y profesionales de toda España para intercambiar conocimientos, compartir buenas prácticas y fomentar la colaboración en la recuperación, gestión y difusión de los archivos históricos industriales y municipales, piezas clave para comprender la evolución económica y social de los territorios.

Como explica a Levante-EMV la responsable del comité organizador, la doctora en Historia Contemporánea Maria Hebenstreit, "durante un año, hemos unido esfuerzos para hacer este congreso en un momento clave para el archivo industrial del Port de Sagunt. La intención es que todo este conocimiento compartido pueda ayudar a la gestión futura de ese legado", dice reconociendo que la idea inicial de organizarlo fue de uno de los estudiosos que lleva años reivindicando su puesta en valor, el también exalcalde Manuel Girona.

Parte del cartel del congreso. / Levante-EMV

La cita pone así el foco, de forma indirecta, en la necesaria puesta en valor de todo el archivo industrial de la población que, en marzo de 2021, recibió el ayuntamiento por parte de la Fundación de la Comunitat Valenciana de Patrimonio Industrial y Memoria Obrera del Port de Sagunt ; una última entidad que no solo le aportó los fondos de Altos Hornos del Mediterráneo (AHM) o de Altos Hornos de Vizcaya (AHV), sino también los de la Compañía Minera Sierra Menera que había recibido de su primer depositario en el que confió la compañía, el Centre d’Estudis del Camp de Morvedre (CECM).

La gestión de todos ese legado es una asignatura pendiente en Sagunt desde la reconversión de los años 80, al margen de algunos avances como la reciente digitalización municipal de 4.000 imágenes de las 40.000 procedentes de la Compañía Minera de Sierra Menera y Altos Hornos del Mediterráneo (AHM) o al anuncio realizado el pasado abril de que este legado se ubicará definitivamente en el Centro Cívico, es decir, el lugar que albergó el Antiguo Sanatorio de AHM.

El congreso arrancará el 6 de noviembre en el aula del Horno Alto número 2 del Port de Sagunt, el principal vestigio de la antigua siderurgia que originó la creación de todo el núcleo urbano ubicado junto a la playa. Las sesiones continuarán los días 7 y 8 de noviembre en el Centro Cívico.

"Reto importante"

Con esta primera edición, Sagunt se empieza a proyectar como lo que puede llegar a ser: Un referente en la conservación y puesta en valor del patrimonio documental en el ámbito industrial.

Documentos del archivo industrial del Port, en su anterior ubicación en el futuro museo. / Daniel Tortajada

"Creemos que es un reto importante para la ciudad. Por eso, las dos asociaciones nos hemos implicado mucho en este proyecto común donde cada uno aporta sus conocimientos y estamos avanzando muy bien", dice Hebenstreit, reconociendo que "es un tema exigente" y que "el reciente relevo en las dos directivas no lo han notado "porque los dos actuales presidentes estaban ya desde antes en el comité organizador".

Cuatro bloques temáticos

Los contenidos temáticos se estructurarán en cuatro grandes bloques: La gestión de los Archivos Históricos Industriales, la arquitectura y diseño de espacios para archivos de patrimonio, el uso de los Archivos Históricos Industriales y el análisis de varios casos de estudio y experiencias prácticas.

El encuentro cuenta con la colaboración de diversas entidades y el patrocinio de varias instituciones. La inscripción ya está abierta y puede formalizarse a través de este enlace.