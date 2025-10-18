El Saguntino busca la oportunidad para "volver a la senda de la victoria"

El Atlético Saguntino se enfrenta este domingo, 19 de octubre, a partir de las 17:30 horas al Crevillente CF en Nou Camp de Morvedre. El partido correspondiente a la Jornada 7 de Tercera División Grupo VI se plantea por el mister, Guillem Beltrán, como una oportunidad para "volver a la senda de la victoria".

Con respecto al rival que tendrán delante, Beltrán cuenta que "el Crevillente es un equipo complicado, de momento nadie ha conseguido ganarles. Lleva 4 empates y defiende muy bien, muy juntito, con gente muy experimentada en la categoría. Y en la parte de arriba, los extremos, son dos futbolistas muy desequilibrantes y por tanto al contra ataque son muy peligrosos". Guillem es consciente de lo complicado que es el reto: "Con esa defensa y esas contras nos va a dar mucho trabajo".

Con confianza

El ánimo y la confianza de los rojillos no se ha visto afectado después de caer derrotados contra el Torrellano en toda una batalla por el liderato, pero Beltrán considera que si es importante ganar para entrar en una buena dinámica de nuevo. "Esta semana tenemos una nueva oportunidad para volver por la senda de la victoria, el Crevillente es un equipo complicado que te fuerza a marcar dos goles para poder ganarles. Pero queremos volver a la dinámica de partido en casa que es igual a victoria y celebrarlo con nuestra afición. Queremos volver a retomar la confianza, no es que la hayamos perdido por el encuentro contra el Torrellano, pero nos ayudaría bastante’.

Desde el inicio de la competición, todos los jugadores de la plantilla saguntina están sumando de inicio y saliendo del banquillo en la segunda parte. El entrenador considera que esta es una de las claves del buen arranque de los suyos. "La competitividad interna que hay en el equipo creo que es la clave de estos puntos que estamos sacando. Tanto los futbolistas que salen de inicio como los que salen en la segunda parte, nos están dando mucho. Los cambios nos están proporcionando la fuerza y las ganas para ganar en los minutos finales del partido’.

"El equipo está muy concienciado que con esa rotación cualquier futbolista puede salir de inicio o final y ser clave. Esto provoca que todo el equipo se sienta partícipe de los logros que se están consiguiendo’, concluye el entrenador rojillo.