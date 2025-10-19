Un nuevo zarpazo al litoral norte de Sagunt dispara la preocupación vecinal

El 'zarpazo' sufrido por litoral norte de Sagunt tras el paso de la dana Alice ha dejado imágenes "nunca vistas" de forma reciente en la playa de la Malvarrosa de Corinto, la que estrenó su bandera azul justo en su peor verano y está próxima a Almenara.

El gran avance del mar ha reducido de nuevo su anchura y ha vuelto a encender las alarmas entre el vecindario por el temor a más temporales antes de que llegue el esperado trasvase de arena previsto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dentro de las obras de regeneración de toda esta zona y de la playa de Canet d’en Berenguer presupuestadas en más de 18 millones de euros.

Mientras en Madrid lidian con dos bajas temerarias que han ralentizado la adjudicación de esos trabajos, el mar ha devorado nuevamente parte de la arena aportada hace dos años por Costas y ha estrechado aún más la franja que separa las viviendas y el camping del agua.

La torre de los socorristas, balizada tras el último avance del mar. / Daniel Tortajada

Esto ha acentuado ese escalón que en algunos puntos supera los dos metros de altura y ha impedido a muchos residentes disfrutar de la playa este verano.

También ha obligado a balizar la torre de los socorristas tras dejarla al borde de un cortado ya bautizado como "el pequeño acantilado", hasta donde golpeaban con fuerza las olas en los días de temporal. Pero, además, talanqueras que delimitaban y protegían las dunas a cierta distancia de la orilla, ahora están al lado de ella, mientras un lavapiés ha quedado al aire.

"Es tremendo y muy preocupante; cualquier día de temporal marítimo, se inunda la urbanización", lamenta un joven que veranea desde hace años en la zona. "La dana Alice se habrá comido unos dos metros de playa respecto a como estaba este verano, pero es que entonces ya estaba fatal", calcula Germán, un residente, mientras otra pareja ya mayor y con problemas de movilidad confesaba que está pensando en irse.

La distancia con las viviendas se ha reducido de forma considerable. / Daniel Tortajada

"La situación es agonizante. Esto no aguanta una dana más. Yo me he quedado muerta al verlo. Como, encima, hay cierto desnivel que va en bajada desde lo alto de la arena hacia las casas, hay un claro peligro de que otro temporal inunde las viviendas y el camping", afirma Amparo Peris, la presidenta de la entidad vecinal de Almardà, Corinto y Malvarrosa.

En esta asociación tienen claro que la situación es "muy alarmante" y urgen al Ministerio a acelerar la adjudicación del proyecto para regenerar esta costa y Canet. "Con más temporales así, esto no aguanta. Y, encima, esa obra debe estar acabada antes de junio de 2026 para no perder los fondos europeos. Por tanto, o ponen el acelerador o no llegamos y por nuestra parte estamos dispuestos a movilizarnos ante quien haga falta", asegura Peris.

Sistemas para retener la arena

A eso le suma otra demanda también defendida por el ayuntamiento desde hace tiempo: Que la intervención se complete con sistemas para retener los sedimentos. "Ya se está viendo que solo los trasvases no son la solución. Además, esto lo proyectaron así antes de hacer los espigones en Almenara, que frenan la llegada de arena, y la regresión aquí ha aumentado muchísimo", añade.

La presidenta vecinal y otro integrante de la asociación mostrando el gran escalón. / Daniel Tortajada

Actuación de emergencia

También cree que el ayuntamiento "debería pedir una actuación de emergencia a Costas", pese a tener claro que desde la demarcación de Valencia solo se vio posible hace unos meses si ocurría un "temporal extraordinario". "Aunque adjudiquen ya la regeneración, entre que empiezan las obras y traen la arena, pasará un tiempo y esto está al límite", decía, al tiempo en que volvía a reivindicar que la arena dragada del puerto deportivo de Canet se trasvase anualmente a esta zona y no al Port de Sagunt, como se ha hecho hasta ahora y ha pedido Puerto Siles volver a hacer.