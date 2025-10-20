Albalat dels Tarongers actuará ante el envenenamiento de gatos

El Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers condena los recientes actos de envenenamiento de gatos y anuncia medidas urgentes de protección animal como las colonias felinas. Así lo ha adelantado la alcaldesa, María Asensi, después de la aparición de varios animales muertos en diferentes puntos del municipio.

La presidenta ha calificado los hechos de "acto cruel e inaceptable, además de estar penados por la legislación vigente. Recordamos a la ciudadanía que el maltrato y la muerte intencionada de animales pueden conllevar penas de prisión y sanciones económicas conforme al Código Penal y la Ley de Protección y Bienestar Animal", afirmaba

La Alcaldesa ha manifestado su profunda "preocupación y rechazo" ante estos sucesos, asegurando que el ayuntamiento pondrá todos los medios a su alcance para identificar a los responsables y evitar que este tipo de actos vuelvan a producirse. “No podemos permitir que sigan ocurriendo hechos tan deplorables en nuestro municipio. Los animales merecen respeto y protección. Tomaremos las medidas necesarias para que cesen estos comportamientos de una vez por todas”, ha declarado la Alcaldesa. Por eso, hace un llamamiento a la colaboración ciudadana y ruega que se comunique cualquier información o indicio que pueda ayudar a esclarecer los hechos.

Medidas

En cuanto a las medidas, el Ayuntamiento informa que antes de que finalice el mes se pondrán en marcha las colonias felinas controladas, una medida que permitirá gestionar de manera ética y segura la población de gatos en el municipio, garantizando su bienestar y evitando situaciones de abandono o maltrato. Una reivindicación ciudadana de meses, que espera ver la luz en breve, por la que la mandataria ha sido criticada dado su retraso.

Por último, Asensi recuerda la importancia de no manipular alimentos o cebos sospechosos encontrados en la vía pública y de avisar inmediatamente al ayuntamiento.