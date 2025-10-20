Benifairó de les Valls dará voz a los menores en sus Presupuestos Participativos

La nueva convocatoria de los Presupuestos Participativos 2025 impulsada por el Ayuntamiento de Benifairó de les Valls llega con novedades, después de que ya estén consolidados como una herramienta fundamental para la gestión municipal.

Este proceso permite que la ciudadanía decida directamente en qué proyectos se invierten 50.000 euros del presupuesto municipal. Pero además, lo hará desde la base.

Impulso a la participación infantil y juvenil

Como novedad destacada de este año, el ayuntamiento dará un paso adelante en el acercamiento del proceso participativo a los más jóvenes. Por primera vez, se habilitará un proceso específico para menores de 14 años. Esta iniciativa se materializará dentro de las instalaciones escolares, donde el alumnado empadronado de quinto y sexto de Primaria del CEIP la Ermita y de la IES la Vall de Segó podrá aportar propuestas y votar. Esta medida se implementa "con la voluntad de crear una base sólida para aumentar la participación infantil y juvenil en futuras ediciones", según explican desde el consistorio.

Fase de aportación de propuestas

La fase inicial se abrirá el próximo 20 de octubre y permanecerá activa hasta el 9 de noviembre. Durante este periodo, todas las personas mayores de 14 años, tanto si están empadronadas en el municipio como si no, así como entidades y asociaciones, están invitadas a presentar sus propuestas.

Cartel de la iniciativa. / Levante-EMV

Las ideas presentadas, que no podrán sobrepasar los 15.000 euros de presupuesto individual, se podrán tramitar de manera telemática a través del portal de participación o presencialmente al ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Fase de votación y determinación de los proyectos ganadores

Una vez cerrada la fase de presentación, todas las propuestas pasarán por un estudio de viabilidad y legalidad. Las que superan este análisis serán sometidas a votación desde el 24 de noviembre hasta el 14 de diciembre de 2025. Podrán ejercer el derecho a voto los vecinos y vecinas empadronadas en Benifairó de les Valls mayores de 14 años, que se identificarán con nombre, apellidos y documento de identidad. El voto se podrá emitir a través del portal de participación o en su punto habilitado del ayuntamiento, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

Cada votante podrá votar un máximo de tres propuestas y las propuestas ganadoras serán aquellas más votadas hasta cubrir el presupuesto máximo de la convocatoria. Los resultados se harán públicos una vez finalizo el periodo de votación, acompañados de un informe detallado que dará a conocer los objetivos conseguidos en esta edición de los Presupuestos Participativos.

"Invito toda la ciudadanía a participar en esta nueva edición de los presupuestos participativos, una herramienta clave para implicarse activamente en las decisiones de nuestro pueblo y reforzar la democracia desde la proximidad", decía Adela Alba, regidora de Participación Ciudadana.