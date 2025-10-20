La creatividad se adueña del XIII Certamen de Teatre de Canet

Todos está preparado en Canet d'en Berenguer para la XIII edición de su Certamen de Teatro Amateur en Valencià, que subirá el telón el próximo 26 de octubre, en el auditorio, gracias al Grup de Teatre El Molinet, organizador del evento en colaboración con el ayuntamiento.

Los abonos a 15 euros para seis sesiones y las entradas, a 3 euros, ya se han puesto a la venta para ver una edición que promete, llena de creatividad y pasión por este arte de los escenarios y la interpretación, cuya recaudación irá destinada a una asociación de reciente creación como es Junts amb tu Canet, una ONG que lucha por la inclusión de la infancia y la juventud con diversidad funcional.

El jurado no lo ha tenido nada fácil este año a la hora de seleccionar las obras que han concurren al certamen, después de 30 candidatas, ya que tal y como han adelantado, había representaciones de calidad, con buenos guiones y buenas historias que contar, explicaban desde la organización.

Una escena de la obra Desencaixats. / Ayuntamiento de Canet

Apertura

Tanqueu al eixir, del grupo de teatro alteano Pla i Revés, será la encargada de inaugurar el certamen, que subirá al escenario una obra todos los domingos, a las 18,30 horas, hasta el próximo 29 de noviembre, día en el que tendrá lugar la clausura.

«Para nosotros», explica el alcalde de Canet, Pere Antoni, «el Certamen de Teatro Amateur es una de las citas más queridas de nuestro calendario cultural. Además, estamos muy orgullosos de contar con los que conocemos cariñosamente como ‘los actores desconocidos más famosos de la Comunidad’, porque el nivel de las obras es siempre muy alto, tanto a nivel interpretativo como de puesta en escena o de texto. Que este año se hayan presentado cerca de treinta compañías da cuenta de la importancia que el Vila de Canet tiene ya a nivel autonómico».

Desde Altea llega Pla i Revés, la primera de las compañías en subir al escenario. Dirigida por Morgan Blasco, presenta Tanqueu al eixir, una comedia «casi absurda» protagonizada por «cuatro machos como Dios manda» que buscan una casa donde vivir.

La siguiente obra, el 2 de noviembre, será Tribut a la vida de Brian, a cargo de la Escola de Teatre de Sueca y dirigida por Aitana Munera y Emili Chaqués. Cerca de veinte actores subirán al escenario en esta versión de la famosa película de los británicos Monty Python, adaptada por L’Últim Toc Teatre.

El 9 de noviembre será el turno de Lluna Plena, que interpretará Una carretera sense arbres, de Clàudia Serra. En ella, Isabel y Gerardo van a visitar a su hija Clara una calurosa mañana de septiembre. De repente, el coche se detiene en medio de la nada, en un camino rodeado de arrozales que esperan la siega. Mientras esperan a la grúa, saldrán a la luz cosas que habrían preferido mantener ocultas.

El 16 de noviembre, desde Xàtiva, llega la compañía Teatre de la Lluna, dirigida por Carlos Soler. Su propuesta se titula La funció per fer y es una versión de Miguel del Arco y Aitor Tejada, basada en Seis personajes en busca de autor, de Luigi Pirandello.

Premios y clausura

Los encargados de cerrar el Vila de Canet serán Ambfiteatre, de Gandia. ¿Qué pasaría si una enfermedad inoportuna sorprendiera a un actor inseguro que está a punto de subir a escena, acompañado de una actriz metódica? Esta es la pregunta que plantea el director Jaime Puyol en Desencaixats, y a la que deberán dar respuesta los actores Joana Estruch, Adri Sanz y Sergi Bono. Será el 23 de noviembre.

Cada uno de los grupos seleccionados recibirá 800 euros. Además, el jurado otorgará varios galardones, entre los que destaca el Premi Vila de Canet a la mejor obra, dotado con 300 euros y un trofeo. También se reconocerán las mejores interpretaciones masculinas y femeninas —tanto principales como de reparto—, la mejor dirección, la mejor escenografía y el mejor vestuario.

El público asistente votará para conceder el Premi del Públic. La ceremonia de entrega de premios será el 29 de noviembre, y ese día la compañía canetera El Molinet presentará su última producción: Impro News, en la que cuatro influencers harán su particular entrega de premios.