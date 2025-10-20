El debate de política general municipal llega esta semana a Sagunt
Un pleno extraordinario permitirá conocer la radiografía que hacen todos los grupos
El debate de política general municipal llegará este miércoles a Sagunt dentro de un pleno extraordinario que tendrá este asunto como único punto del día.
Cada grupo político hará en él su particular radiografía de la situación de una localidad que está ganando en población al calor de inversiones como la gigafactoría de Volkswagen en Parc Sagunt pero donde los servicios y algunas infraestructuras que dependen de otras administraciones no crecen al ritmo deseado, ni por el gobierno local de PSPV-PSOE y EU-Podem ni de la oposición que integran el PP, Iniciativa Porteña, Compromís y Vox.
En este último diagnóstico coinciden varios grupos tanto en las inversiones pendientes en Educación como de Sanidad, Justicia, Patrimonio o la reivindicada rehabilitación del litoral norte de Sagunt por parte del Ministerio de Transición Ecológica.
Pero también hay otros temas que preocupan, como el encarecimiento de la vivienda y las dificultades para encontrar piso, el paro, la formación por el empleo, la suciedad en las calles, la necesidad de reasfaltar o repavimentar muchas de ellas, los proyectos emblemáticos que tiene pendientes la Autoridad Portuaria de Valencia o los de fotovoltaicas previstos tanto en Montíber como en otros puntos del término municipal.
La sesión se celebrará en el salón de plenos del consistorio a las 17 horas pero el Gabinete de Comunicación la retransmitirá en directo para que la ciudadanía, los medios de comunicación y cualquier persona interesada pueda seguirla a través del canal oficial de YouTube del Ayuntamiento de Sagunt y las redes sociales que gestiona el Gabinete: Facebook, Instagram y X (antes twitter).
