Estas son las principales cifras de la empresa de Sagunt que no para de crecer
Los crecimientos poblacionales e industriales hacen que Aigües de Sagunt vuelva a estimar máximos históricos el próximo ejercicio
Aigües de Sagunt prevé en 2026 un año de récord, otra vez. Así se recoge en el programa de actuaciones, inversiones y financiación (PAIF) aprobado recientemente por el consejo de administración de la empresa, que prevé una cifra de negocio para el próximo ejercicio en el entorno de los 14,9 millones de euros.
De cualquier forma, esta cantidad hay que cogerla con la cautela de cualquier estimación, ya que, sin ir más lejos, los últimos cálculos señalaban que para este 2025 alcanzaría los 14,2 millones de euros, aunque los ajustes más recientes la han moderado hasta los 10,8 millones. El principal motivo es el retraso a la hora de ejecutar algunas de las inversiones previstas a lo largo del ejercicio.
Crecimiento
Sea como fuere, este incremento es reflejo de los crecimientos industriales y poblacionales registrados a lo largo del presente ejercicio, que se espera que vayan a más en 2026 o esas son al menos las estimaciones se maneja la firma de capital público y privado que gestiona el ciclo integral del agua en Sagunt.
Resultado positivo
Entre los grandes números que maneja la empresa de cara al próximo año también destacan los casi 6,5 millones de euros del patrimonio neto, por los 5,1 millones que reflejaba el PAIF de este 2025; el resultado positivo de 174.000 euros.
