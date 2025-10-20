"Remontada épica" del Atlético Saguntino

El Atlético Saguntino vuelve a la senda de la victoria tras lograr sumar 3 puntos contra el Crevillente (3-2). Los rojillos fueron capaces de dar la vuelta a un marcador desfavorable que empezó con dos goles de los visitantes. Los cambios y el impulso de la afición, que no dejó de empujar, hizo que los puntos se quedaran en Nou Morvedre. Anotaron Omar Fadili (82’), Mary Sangare (91’) y Aitor Sáez (95). Con este resultado, los saguntinos terminan la jornada segundos (15 puntos) y a dos puntos del líder, el Torrellano.

El entrenador del Atlético Saguntino, Guillem Beltrán, expresó tras el choque que los suyos salieron al césped desconcentrados y eso lo pagaron caro: "El mal arranque se debió a entrar en el partido sin esa concentración que otras veces nos ha dado ese plus del principio porque veníamos siendo un equipo que en inicios de primeras y segundas partes hacíamos ocasiones. Esa falta de concentración ha hecho que frente a un equipo que cuando tiene una la marca se pusieran con un 0-2 al inicio de la primera y segunda parte".

En el descanso, Guillem Beltrán cuenta que les trasladó "que había que confiar y creer aunque ellos marcaran el segundo porque además teníamos mucha gente en el banquillo que podía cambiar el ritmo del partido y las estructuras. Al final dandole ese punch y esa energía es lo que nos ha hecho reponernos de esos dos goles".

La celebración de uno de los goles. / AT Saguntino

La clave

Los cambios del segundo tiempo volvieron a ser claves una jornada más y en este casó fueron decisivos para la remontada épica, según Beltrán: "Hemos remontado varios partido de cara al final durante esta temporada y esto viene siendo una de las claves. Los jugadores cuando salen nos están aportando mucho y esa competitividad interna que hay dentro del equipo es la que nos está haciendo ser un conjunto muy completo los 90 minutos".

Sin embargo, Beltrán piensa que lo que definitivamente les llevó a que los puntos se quedaran en casa fue la afición de Nou Morvedre: "Otra de las claves de la remontada es sin duda jugar en casa. La afición nos da muchísimo. Cuando íbamos 0-2 nos han estado empujando y nos han llevado en volandas a marcar el gol que nos ha metido en partido y el tercero de la victoria es un gol que le podríamos dar a ellos, a todos los que tuvieron animando porque han sido claves en esta remontada’.