La Unión Musical de Algímia d'Alfara consigue el triplete

La Unió Musical d'Algímia d'Alfara se consolida como una de las bandas de música más en forma de la Comunitat Valenciana después de ganar tres de los premios más relevantes en su categoría, un triplete que muestra el gran nivel que tiene esta sociedad musical en la actualidad, bajo la batuta de su director, Xesco Guillem.

El último fue este sábado, tras conseguir el primer premio en el 45º Certamen de bandas de música de la Comunitat Valenciana, en el Palau de les Arts, donde la agrupación arrancó también la mención de honor gracias a la gran interpretación de tres piezas: Obra presentación, Intrada Furiosa de Gauthier Dupertius; obra obligada, La Aldea Mágica de Jordi Peiró y la obra libre, Galea et Bellum de Jan de Haa . Un broche de oro a una extraordinaria temporada en la que lo ha ganado todo. Primero fue el certamen de Diputación, el pasado mes de abril, en su tercera categoría; luego pudo participar en el prestigioso Certamen internacional de música Ciutat de València, donde consiguió otro primer premio y ahora, corona el año con otro oro en el certamen autonómico mas otra mención de honor. "Este triplete era a lo máximo que podíamos aspirar", adelantaba a Levante-EMV el presidente de la entidad, Ferran Soriano.

Una situación que pocas bandas de música han experimentado y que ya pudieron saborear en 2015, año en el que les faltó la participación en el internacional, pese a esto, consiguieron quedar en primera posición, en cuarta categoría entonces, tanto en el provincial como en el autonómico.

Trabajo

"No nos lo esperábamos, pero tampoco vamos a pecar de falsa modestia, ya que hay que reconocer que la banda sonaba muy bien", comentaba Soriano. "Ha sido mucha gente la que nos ha dicho en esta última cita, que partíamos de favoritos. Nosotros nunca lo hemos creído, pero sabíamos que teníamos posibilidades de ganar por todo el esfuerzo que hay detrás y lo bien que se venía haciendo", añadía el presidente, quien destacaba la "gran calidad musical" que tiene esta banda.

"No hay secreto", aclaraba, "todo esto es fruto de un duro trabajo que ha generado un cambio radical en la banda". Una agrupación que tiene como idiosincrasia un perfecto empaste entre los músicos amateur y los profesionales; una armónica unión entre los más veteranos y experimentados y los jóvenes talentos que aportar esa nueva visión y aire fresco a la banda. "Un nivel y unos resultados que motivan y que lleva a niños y jóvenes a interesarse por la música", contaba Soriano.

Representantes de la banda recogiendo el premio. / LEVANTE-EMV

Descanso

Después, tuvieron una bonita celebración el sábado, donde sus vecinos los estaban esperando tras el triunfo y fueron recibidos como grandes que son. Además, se realizó un pasacalle para festejar este último primer premio. "Lo más gratificante ha sido ver cómo la gente nos felicitaba y nos decía lo bien que lo habíamos hecho. Eso cuesta olvidar", recordaba el presidente.

Tras estos duros meses de trabajo, "ahora toda descansar", aunque poco, porque ya están preparando el concierto de Santa Cecilia y después el de Navidad. Sin embargo, a nivel competitivo, Soriano ya adelanta que de momento, dejarán pasar unos años, hasta volverse a presentar a los tres certámenes de nuevo. "Ese descanso también nos permite prepararnos para nuevos retos, reciclarnos y subir el nivel", terminaba.