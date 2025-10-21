Dos actos refuerzan la gala de los Premis Literaris de Sagunt

La gala de los XXVIII Premis Literaris Ciutat de Sagunt llegará esta semana al Centro Cultural Mario Monreal, pero lo hará reforzada.

La compañía Teatres de la Llum será la encargada de conducir esta importante cita cultural en la que destaca la intervención de artistas de diversas disciplinas, este viernes 24 de octubre, a partir de las 19 horas.

Con motivo de la gala se podrá ver en el vestíbulo la exposición Maria Beneyto: vida ferida de lletra, cedida por la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) que se podrá del 23 al 29 de octubre. La inauguración de la muestra está programada para el jueves 23 a las 19 horas con una conferencia de la académica Carme Manuel.

Obras presentadas

De las 148 obras presentadas en esta edición, algunas proceden de países extranjeros: 38 piezas optaban al XXII Certamen de Teatre “Pepe Alba”, 37 manuscritos al XXVII Certamen de Narrativa y 73 ejemplares a la XXVIII edición del Certamen “Jaume Bru i Vidal” de poesía. Esta última categoría es la más veterana de los Premis Literaris Ciutat de Sagunt, ya que fue la única categoría con la que se inició la primera convocatoria de esta iniciativa cultural en 1997, año de creación del Gabinet de Promoció del Valencià del Ayuntamiento de Sagunt.

Gala de los premios en 2024. / Ayuntamiento de Sagunt

Además de la publicación de las tres piezas literarias ganadoras, el premio de narrativa está dotado con 7.000 euros y la retribución económica para las otras dos categorías corresponde con 4.000 euros para cada una. Asimismo, las personas ganadoras también serán galardonadas con una escultura exclusiva del artista de la comarca Rafael Mir.

La concejala delegada del Gabinet de Promoció del Valencià, Patricia Sánchez, ha animado a la ciudadanía a acudir a esta gala de premios que, tal y como ha manifestado: “Es una muestra viva de nuestro compromiso con la cultura y la lengua. Desde el Ayuntamiento de Sagunto continuaremos apoyando la creación literaria en valenciano, así como a los espacios que fomentan su crecimiento”.

Jurados

Tras la lectura y en análisis de todas las obras recibidas en la presente edición, el jurado especialista en cada uno de los tres géneros del certamen se reunió el pasado 18 de septiembre para emitir un veredicto. Cabe detallar que los jurados de este año han estado integrados por Manel Joan i Arinyó, Raquel Ricart y Josep Usó (narrativa); Marcos Sproston, Mariola Ponce y Maria Jesús Suàrez (teatro); y Manuel Bellver, Susanna Lliberós y Josep Porcar (poesía).