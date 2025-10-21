El Gimnasia Morvedre no falla a su cita nacional

El Gimnasia Morvedre clasificó a 35 deportistas de media docena de conjuntos para el Nacional Base que tendrá lugar el próximo mes en Castellón. La entidad porteña casi hizo pleno, ya que siete fueron los equipos participantes en la fase autonómica que tuvo lugar en Xàbia.

Desde el club reconocen que la cita, organiza por la Federación de Gimnasia de la Comunitat Valenciana, estuvo marcada por la "altísima competitividad", la afluencia masiva y un nivel técnico "de máxima exigencia".

Uno de los conjuntos participantes en Xàbia. / Gimnasia Morvedre

Los conjuntos que superaron esta segunda criba fueron el prebenjamín (Triana, Alba, Claudia, Julia, Anastasia y María); el benjamín T (Mía, Letizia, Naiara A., Naiara G., Martina y Julia); el benjamín M (Giulia, Carla, Laia, Clara y Abril); el infantil (Sofía, Julia, María, Inés, Carla, Vlada y Neus); el cadete I (Neus, Tania, Cayetana, Sara, Vera y Carolina); así como el juvenil (Marta, Aitana, Laura, María e Irene).

Talento

Desde el Morvedre felicitan a "todas nuestras gimnastas por su esfuerzo, dedicación y espíritu competitivo". Este éxito, añaden, ratifica el trabajo "constante y el talento de nuestras gimnastas, así como el compromiso del club con la excelencia deportiva".

Presencia continua

Además, esta nueva presencia en el Nacional Base prolonga ya a 23 años, desde 2002, la presencia continuada de la entidad porteña en un Campeonato de España, tiempo en el que "llevamos representando a nuestro club y a nuestra ciudad en la máxima competición nacional".