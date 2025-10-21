Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gimnasia Morvedre no falla a su cita nacional

Un total de 35 gimnastas se clasifican para el Campeonato de España Base de conjuntos y prolongan la racha de presencias en la máxima competición estatal a 23 años

Varios de los conjuntos que estuvieron en Xàbia.

Varios de los conjuntos que estuvieron en Xàbia. / Gimnasia Morvedre

Ángel Torres

Sagunt

El Gimnasia Morvedre clasificó a 35 deportistas de media docena de conjuntos para el Nacional Base que tendrá lugar el próximo mes en Castellón. La entidad porteña casi hizo pleno, ya que siete fueron los equipos participantes en la fase autonómica que tuvo lugar en Xàbia.

Desde el club reconocen que la cita, organiza por la Federación de Gimnasia de la Comunitat Valenciana, estuvo marcada por la "altísima competitividad", la afluencia masiva y un nivel técnico "de máxima exigencia".

Uno de los conjuntos participantes en Xàbia.

Uno de los conjuntos participantes en Xàbia. / Gimnasia Morvedre

Los conjuntos que superaron esta segunda criba fueron el prebenjamín (Triana, Alba, Claudia, Julia, Anastasia y María); el benjamín T (Mía, Letizia, Naiara A., Naiara G., Martina y Julia); el benjamín M (Giulia, Carla, Laia, Clara y Abril); el infantil (Sofía, Julia, María, Inés, Carla, Vlada y Neus); el cadete I (Neus, Tania, Cayetana, Sara, Vera y Carolina); así como el juvenil (Marta, Aitana, Laura, María e Irene).

Talento

Desde el Morvedre felicitan a "todas nuestras gimnastas por su esfuerzo, dedicación y espíritu competitivo". Este éxito, añaden, ratifica el trabajo "constante y el talento de nuestras gimnastas, así como el compromiso del club con la excelencia deportiva".

Presencia continua

Además, esta nueva presencia en el Nacional Base prolonga ya a 23 años, desde 2002, la presencia continuada de la entidad porteña en un Campeonato de España, tiempo en el que "llevamos representando a nuestro club y a nuestra ciudad en la máxima competición nacional".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents