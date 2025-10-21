Lepicentre cumple diez años fortaleciendo su propuesta de ocio y restauración

Desde su inauguración en el año 2015, el centro comercial Lepicentre ha experimentado un crecimiento constante y sostenido, posicionándose como un punto de referencia clave en el ámbito comercial, de entretenimiento y de restauración del norte de Valencia. Lo que comenzó como un proyecto ambicioso se ha convertido, con el paso de los años, en un espacio dinámico y vibrante, capaz de atraer a miles de visitantes cada semana.

Año tras año, el centro ha ampliado su oferta y mejorado sus instalaciones, adaptándose a las nuevas tendencias y necesidades del consumidor. Gracias a una estrategia de expansión bien planificada y una visión clara de desarrollo, ha logrado incorporar algunas de las primeras marcas textiles a nivel nacional e internacional, consolidándose como un destino preferente para los amantes de la moda.

Pero el crecimiento no se ha limitado únicamente al ámbito de la moda. El centro también ha fortalecido su propuesta de ocio y restauración, integrando zonas recreativas y una amplia variedad de restaurantes y cafeterías que satisfacen todos los gustos y estilos. Esto ha permitido que no solo sea un lugar de compras, sino también un punto de encuentro para familias, amigos y visitantes de todas las edades.

Más de 1.000 puestos de trabajo

Asimismo, este desarrollo ha traído consigo la creación de más de 1.000 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, consolidándolos como un importante motor empresarial en el norte de Valencia. Por ello, desde el centro comercial quieren aporvechar para expresar su más sincero agradecimiento a todos los trabajadores que, con su esfuerzo y dedicación diaria, hacen posible que el centro funcione como un gran equipo. Su compromiso ha sido y sigue siendo fundamental para alcanzar todos los objetivos. Y, por supuesto, trasladan las gracias también a sus clientes, cuya fidelidad y confianza han sido clave para convertirlos en el centro comercial de referencia del norte de Valencia.

Las primeras marcas textiles a nivel nacional e internacional están presentes en Lepicentre. / ED

Sin olvidar su compromiso con la responsabilidad social corporativa, colaboran activamente con asociaciones deportivas, culturales y sociales de su entorno, con el objetivo de aportar valor y contribuir al bienestar de nuestra comunidad. Todo ello, sin dejar de crecer con la misma ilusión del primer día, impulsando nuevos proyectos e iniciativas que les permitirán continuar mejorando y ofreciendo una experiencia única.

Todo ello, para conseguir que la ciudad disponga de los mejores servicios y productos. Para lograrlo, no dejarán de dar lo mejor de ellos a diario para conseguir lo más importante: hacer felices a sus clientes y crecer junto a su ciudad.