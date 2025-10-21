Un desprendimiento en el falso techo obliga a cerrar un teatro del Port de Sagunt

Un "pequeño" desprendimiento en el falso techo del Teatro de Begoña del Port de Sagunt ha obligado a cerrar el recinto por motivos de seguridad y a reprogramar varias actuaciones.

El problema fue detectado la semana pasada cuando el lugar estaba vacío y sin que llegara a ocasionar heridos. Fue a la altura del patio de butacas, donde se observó que "un tirante de los que sujetan el falso techo se había descolgado y, tras él, una de las piezas", según ha explicado la edil de Cultura, Ana María Quesada, a preguntas de Levante-EMV.

Aunque inicialmente se relacionó lo ocurrido con las intensas lluvias que conllevó la dana 'Alice', la concejala asegura que filtraciones de agua no se han visto y que, por tanto, el origen del problema está aún por determinar. "Parece menos grave de lo que pensaban en principio. Pero es cierto que durante unas semanas no podremos utilizar el teatro ni el ayuntamiento ni el colegio", admite en referencia al CEIP Begoña que está en el mismo edificio y utiliza la sala.

Reparar "inmediatamente"

La previsión municipal es acometer esta reparación "cuanto antes". Aunque aún se desconoce su posible importe, la responsable de Cultura es rotunda. "La orden es reparar inmediatamente y que lo pague el ayuntamiento. Hay crédito disponible", afirma.

Teatro de Begoña. / Daniel Tortajada

No anunciado de forma presencial

El cierre del Teatro ya obligó a suspender el concierto previsto este fin de semana de la soprano local Silvia Vázquez bajo el título 'Ríe y llora con Gaetano'; una medida que se difundió en redes sociales pero que cogió por sorpresa a personas que acudieron a la cita y estuvieron esperando sin éxito ya que, al menos en ese momento, ningún cartel lo anunciaba de manera presencial, como han explicado a este diario.

La concejala ha lamentado esto último y aseguraba que preguntaría por lo ocurrido pues, según explica, los trabajadores tienen instrucciones de colocar también carteles informativos en estos casos. "Normalmente lo ponemos cuando suspendemos pero es cierto que, como se pone en el exterior, a veces al darle el sol, se despega el celo y el cartel se vuela. O lo quitan", asegura.

A la vista de lo ocurrido, ya se ha trasladado al Auditorio de Sagunt el concierto previsto para este viernes, día 24, a las 20,30 horas con el pianista saguntino Omar Vilata y la poesía de Ángeles Chacón, "Poemas Recetados". De momento, se esperará a ver si la reparación se hace de forma rápida y ya no es necesario reprogramar la tercera actuación prevista allí este trimestre, el concierto 'Impressions Kodama' de la pianista y compositora Ayako Fujiki programado para el viernes 7 de noviembre.

Piano de gran cola

El Teatro de Begoña está ligado al pasado industrial de la ciudad e integrado en el mismo edificio que alberga también el colegio impulsado por la antigua siderurgia y la iglesia del Carmen. Fruto de su larga historia, la sala se distingue por su preciado piano de gran cola Steinway que ha llevado al ayuntamiento a programar allí anualmente un ciclo que lo pone en valor.

Este espacio cultural fue rehabilitado en 2010 tras una inversión aproximada a los 1,5 millones de euros financiada en su totalidad por la Conselleria de Educación.